Non Stop Festival di Vasco Rossi, il 26 giugno a Imola

Il Non Stop Festival di Vasco Rossi arriva a Imola il 26 giugno 2020. Come aveva annunciato in uno dei suoi famosi post “in anteprima abusiva per voi”, il 2020 sarà l’anno dei Festival rock per Vasco Rossi che, per l’estate prossima, sceglie di fare una pausa dagli stadi e di esibirsi, invece, eccezionalmente nei più importanti Festival Rock della penisola.

Il nuovo viaggio Non Stop Live Festival prevede 4 concerti imperdibili:

Il 10 giugno aprirà Firenze Rocks alla Visarno Arena, il 15 giugno chiuderà gli I-Days al MIND Milano Innovation District (area expo), il 19 giugno al Rock in Roma al Circo Massimo e, come evento conclusivo, il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, che proprio Vasco inaugurò al rock nel 1998 con l’indimenticabile prima edizione dell’Heineken Jammin’ Festival (memorabile la prima carica pacifica dei 130.000 fan, Vasco ci è poi tornato nel 2001 e nel 2005).

CALENDARIO VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL

10 GIUGNO 2020 FIRENZE ROCKS – VISARNO ARENA

15 GIUGNO 2020 I-DAYS 2020 – MIND Milano Innovation District (area expo)

19 GIUGNO 2020 ROCK IN ROMA – CIRCO MASSIMO

26 GIUGNO 2020 IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

BIGLIETTI

I biglietti per le quattro date saranno disponibili in anteprima per gli iscritti al Fanclub ufficiale dalle ore 12.00 di lunedì 18 novembre 2019 su Vivaticket.it.

I titolari di carte Intesa Sanpaolo avranno accesso alla pre-sale per le date di Firenze Rocks e I-Days dalle ore 10.00 di martedì 19 novembre sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo.

La messa in vendita generale per tutti e quattro i concerti inizierà, invece, a partire dalle ore 11.00 di giovedì 21 novembre sulle piattaforme Vivaticket.it, Ticketmaster.it, TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Virgin Radio è la radio ufficiale del NON STOP LIVE FESTIVAL.