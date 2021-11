Stefania Rocca a San Marino con il Queneau di Eco

Si affida ai giochi di parole di Raymond Queneau e ai registri sonori della musica francese novecentesca l’attrice torinese Stefania Rocca in scena stasera, ore 21, al teatro Titano, secondo appuntamento della Stagione teatrale di San Marino.

È il capolavoro letterario del ’900 “Esercizi di stile” tradotto da Umberto Eco (vero e proprio adattamento in italiano), con cui si misura la poliedrica attrice, dal ricco bagaglio formativo (Centro sperimentale di cinematografia a Roma e Actors Studio di New York, tanta televisione e cinema), che ha indossato ultimamente la divisa in “Cops. Una banda di poliziotti”, ha fatto la donna in carriera nella serie tv “Tutta colpa di Freud”, ha girato il thriller “Dietro la notte”.

Sul palco la sua lettura è alternata dalle asimmetrie e giocosità di Francis Poulenc e di Darius Milhaud, i lirismi di Gabriel Faurè, la passionalità di Maurice Ravel. Musiche eseguite dal vivo da Patrizia Bettotti al violino, Giampiero Sobrino al clarinetto e Corrado Ruzza al pianoforte. 99 sono i racconti (texticules, come li definisce Queneau con un gioco di parole) contenuti in “Esercizi di stile” (Exercices de style) e riguardano la stessa storia, rivisitata ogni volta appunto con un diverso stile espressivo, utilizzando molteplici figure retoriche e disparati registri linguistici per testimoniare le infinite potenzialità della parola.

Info: www.sanmarinoteatro.sm