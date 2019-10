Stazione, scuole e centro, a Imola in arrivo 55 telecamere

IMOLA. Si allarga il “grande fratello” con un passo avanti nel campo della sicurezza grazie a 55 nuove telecamere in arrivo che porteranno «all’aumento del controllo del territorio tramite un nuovo progetto di videosorveglianza». Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale che parla di uno stanziamento di fondi «in parte messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio, per un importo di 120.000 euro e dalla Regione Emilia-Romagna con un accordo di programma che prevede 65.000 euro quest’anno e 65.000 nel 2020». Anche la prefettura darà un contributo importante al progetto, continuano dal Comune, e «investirà invece 36.000 euro per la video sorveglianza nelle scuole.

Il primo stralcio dell’intervento coprirà la zona della stazione, la direttrice del centro storico comprensiva della zona dei Giardini di San Domenico e tutto viale Dante. In seguito ulteriori fondi consentiranno di allargare il raggio di azione ad altre zone della città. Per quanto riguarda «la videosorveglianza a tutela degli studenti, sono previste telecamere nelle scuole Marconi, scuole Pedagna, Itis, Ipsi, scuole Carducci».

Il progetto una volta completato metterà a disposizione 55 nuove videocamere alcune di tipo Bullet e altre panoramiche multi sensore con copertura di 180° e 360° gradi. «In questo modo», dicono dal Comune, «tutte le forze dell’ordine potranno accedere alle telecamere in ogni momento, garantendo un controllo ancora più dettagliato del territorio». Andrea Longhi, assessore alla Sicurezza, Legalità e Ambiente precisa che «la sicurezza degli imolesi è sempre stata una priorità per la giunta. Da quando ho accettato l’incarico di assessore alla sicurezza ho lavorato, in collaborazione con le forze dell’ordine, per alzare il livello del controllo del territorio».

L’assessore ringrazia poi «la Fondazione Cassa di Risparmio, il cui contributo al progetto è stato essenziale e rappresenta un investimento importante e duraturo per la città, per le imprese e per le attività commerciali imolesi. E’ fondamentale quando istituzioni pubbliche e private collaborano attivamente allo sviluppo economico del territorio». Grazie a questi investimenti. conclude Longhi, «la città avrà un sistema di video sorveglianza moderno ed efficiente, che consentirà a tutte le forze dell’ordine di lavorare con gli strumenti migliori, per garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. Il progetto è ora nelle mani di Area Blu che dovrà realizzare l’opera nei tempi più brevi possibili».