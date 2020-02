Stasera a Rimini un salottino per ragazze e le loro cose con Lia Celi

RIMINI. Dopo il successo degli Incontri di tutt’altro genere, l’associazione Pinkabbestia organizza la prima edizione dei Salottini Ravanel Chic, un talk show femminista a Rimini a base di interviste, musica, satira, intercultura, gender. Lunedì 17 febbraio si parte con Salottino per ragazze e le loro cose in compagnia di Lia Celi. Anche quest’anno si torna a parlare di mestruazioni e questa volta con l’ironia e la sagacia di Celi, affermata scrittrice, giornalista, autrice e conduttrice televisiva. Celi ha collaborato ai testi del Pippo Chennedy Show e pubblicato numerosi libri tra i quali, nel 2010, per Rizzoli, Piccole donne rompono. Diario di una mamma imperfetta. Il corridoio musicale sarà a cura di Camilla Perinelli. Buffet a cura del Ristorante L’Inkontro. Inoltre ogni sera: Lea Parmigianna, food lover, cook queen, parte-nopea e parte-romagnola, ama la pratica dei fornelli e si diletta di filosofie culinarie e amorose, con lei Le Infinite Ricette dell’Amore. Raffaella Casadei con L’Angolo della Scienza. Un trio di opinioniste: Afef Cianciulli, Maria Pia Libutti, Baby Maky.Parcheggio interno gratuito. Per informazioni e prenotazioni: pinkabbestiarimini@gmail.com; 349 0526509.

RIMINI, ore 19.47 presso il Dopolavoro Ferroviario, Ludoteca osteria L’Inkontro, via Roma 70 (sopra la mensa)