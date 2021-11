Start. Autisti no green pass e malattie: le corse saltano ancora

A quasi tre settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, rimane complicata la situazione del trasporto pubblico in Romagna. «Nel bacino di Forlì-Cesena riusciamo con difficoltà a completare le corse – spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna –, in quello di Ravenna restiamo sotto al 90% mentre in quello di Rimini poco sopra. Ravenna e Rimini sono evidentemente le aree più critiche. Per alleviare in qualche modo i disagi, ricordiamo che online, sul sito di Start Romagna, è possibile conoscere in tempo reale le capienze, i movimenti dei bus e il giorno precedente le corse non garantite. In accordo con l’Agenzia per la mobilità privilegiamo scuole e lavoro». L’articolo completo in edicola sul Corriere Romagna.