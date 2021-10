StampaeStampe.it, il centro di stampa digitale online sinonimo di alta qualità

Scegliendo StampaeStampe.it, è più facile approfittare di servizi di stampa digitale di alta qualità, con materiali selezionati e supportati da un team attivo dal 2002 nel campo dei servizi e prodotti web-to-print. Le tante soluzioni disponibili, dai biglietti da visita alla stampa su tela, vengono incontro a ogni richiesta, come dimostrano i feedback certificati da Feedaty. Senza contare le occasioni di risparmio fornite dalle promozioni.

La semplicità delle procedure digitali implementate su Stampa e Stampe rende ancora più immediata la fruizione di servizi di stampa rivolti all’intero pubblico italiano ed europeo. Ogni utente può sempre contare sul supporto di professionisti presenti dalla consulenza pre-stampa al prodotto finito chiavi-in-mano.

L’azienda ha implementato le più moderne tecnologie di stampa, che rendono possibile un’assoluta personalizzazione e tempi certi, nel rispetto delle esigenze espresse dal cliente.

Del catalogo fanno parte, tra le diverse soluzioni, striscioni, roll up, forex, etichette in bobina, plexiglass, adesivi, carta, pannelli rigidi ed espositori per fiere. Ma sono realizzabili anche prodotti di stampa digitale di piccolo formato, come biglietti da visita, brochure, pieghevoli, depliant, etichette adesive e volantini.

La scelta della data di consegna più lontana permette di spuntare il prezzo migliore. Mentre nella sezione “Promozioni”, è facile cogliere tutte le ulteriori occasioni di risparmio che scandiscono il calendario dello store digitale.

Quanto poi all’assistenza, il servizio è multi-canale, fruibile via telefono, chat, email e social network. A corredo dell’esperienza d’acquisto figura infine un interessante Blog, in cui sono raccolti spunti e approfondimenti che permettono di ottimizzare il proprio progetto.

Sono più di 3.200 le recensioni verificate da Feedaty che testimoniano l’alto valore della stampa digitale online: la media dei feedback è di 4,8 su 5.