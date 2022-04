Spuntano caramelle “leghiste” al Carnevale di Gambettola

Carnevale della Romagna: uno scherzaccio dal fornitore di caramelle: dolcezze targate Lega Nord del Veneto.

È stata una prima sfilata baciata dal sole che va in archivio con tante note positive, e numeri importanti, come 11 carri (4 di prima categoria e 7 di seconda), tanti figuranti, 400 “angeli” della sicurezza, 10.000 palloni, 3.000 uova pasquali e quintali di caramelle (60 per l’esattezza compresa la prossima uscita). Ma qui c’è stato anche un fuori programma: sulla folla sono piovute anche una piccola parte di caramelle con sponsor non locali e addirittura caramelle che inneggiavano alla Liga Nord – Lega Nord del Veneto. Oppure altre caramelle pubblicizzavano l’albergo Fontana di Verona, la tipografia Toffanin e C. di Rubano (Padova), Marchesini group di Pianoro (Bologna).

«Appena mi sono trovato in mano le caramelle della Lega Nord – riferisce Denis Togni, carrista nel gruppo della scuola e referente locale della Lega per Salvini – mi sono precipitato dal presidente Ricci. La Lega Nord non esiste più da tempo e temevo che anche le caramelle potessero essere scadute. Invece abbiamo appurato che hanno una scadenza ancora a lungo termine, visto che arriva fino al 2025. Probabilmente, visto che c’erano anche caramelle di altri sponsor non locali, il fornitore ha fatto un po’ di confusione e nella massa gli sono “scappate” caramelle in mezzo alle altre».

«Io quelle caramelle della Lega Nord non le avevo viste – dice Davide Ricci, presidente di “Gambettola eventi” – ma sui 60 quintali programmati da lanciare sono una quantità veramente irrisoria. Per il resto sono molto soddisfatto della prima uscita e molto concentrato sulla seconda».

«Mi hanno mostrato qualche caramella con Lega nord sulla cartina che le avvolgeva – conferma la sindaca di Gambettola che guida una lista di centrosinistra, Letizia Bisacchi – Dopo la sorpresa ho dedotto che s’è trattato di una svista del fornitore e ci ho riso su. Il carnevale ha vissuto quest’anno un’edizione tutta da incorniciare. Ci potrà essere qualcosa da migliorare, ma ce ne fossero feste così riuscite anche in futuro».