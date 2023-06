Sportilia, tra i premiati anche Spalletti

Ci sarà anche Luciano Spalletti, allenatore neo campione d’Italia con il Napoli, tra i destinatari del “Premio Sportilia” che come già annunciato andrà in scena il prossimo 11 luglio a Santa Sofia. Si sta completando la lista di coloro che saliranno sul palco e man mano che si svelano i nomi arriva la conferma che sarà una serata di gala. Sul palco l’ex ciclista plurivittorioso Giuseppe Saronni, stella del movimento negli anni Ottanta; la campionessa di calcio e oggi apprezzata commentatrice televisiva Carolina Morace; passando al mondo dell’imprenditoria, Ettore Sansavini, top manager della sanità privata, fondatore e presidente del gruppo Gvm Care & Research, e Giuseppe Silvestrini, altro imprenditore di successo (Unieuro) che assieme a Sansavini ha ridato nuova vita all’aeroporto Ridolfi di Forlì. Tra i personaggi che riceveranno l’ambito riconoscimento per il nostro territorio, uno dei maggiori chirurghi ortopedici italiani, considerato il massimo esperto per quanto riguarda la protesica della caviglia, Francesco Lijoi.

Insomma l’appuntamento classico con sport, mondanità, spettacolo conferma anche quest’anno il cartellone di prima scelta. Saranno i nomi del mondo dello sport quelli che attrarranno il grande pubblico: Passando alla categoria sportiva i riconoscimenti vanno: come detto dalla leggenda del calcio femminile ed ora opinionista alla Domenica Sportiva Carolina Morace, a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli fresco vincitore del campionato italiano. Ad un’altra leggenda del ciclismo come Giuseppe Saronni che dalla Sanremo attraverso i giri di Italia e di Francia fino al giro di Lombardia ha entusiasmato milioni di appassionati di questo sport. Il riconoscimento per il giornalismo è assegnato al rampante Andrea Scanzi oggi al Fatto Quotidiano e opinionista televisivo.

Per quanto riguarda gli arbitri di calcio di serie A il prescelto quale migliore della stagione è Daniele Doveri, l’assistente Davide Imperiale.

A condurre la serata il noto giornalista Marino Bartoletti coadiuvato dalla presentatrice di Pressing Monica Bertini. Madrina la Top Model Sylvia Rodrigues. A meno di tre settimane dal grande evento, cresce l’attesa per vedere da vicino i personaggi che animeranno l’estate santasofiese grazie ancora all’inesauribile staff organizzativo guidato da Franco Aleotti.