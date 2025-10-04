VolleyStart 2025: almeno 600 atlete in campo a Imola

Si alza oggi il sipario su VolleyStart 2025, il tradizionale torneo precampionato di pallavolo giovanile organizzato dalla Diffusione Sport Imola, che trasformerà per due giorni la città in un grande palcoscenico dedicato al volley.VolleyStart, nato con l’obiettivo di offrire alle squadre un test competitivo in vista dei campionati, si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama del volley giovanile.L’edizione di quest’anno segna un nuovo record di partecipazione, con 34 squadre provenienti da diverse regioni italiane, pronte a sfidarsi in una due giorni di sport, amicizia e fair play.Le gare si svolgeranno in otto palestre imolesi, dove sono stati allestiti 12 campi da gioco per permettere un fitto programma di incontri che accompagnerà atlete, atleti e pubblico per tutto il weekend.L’edizione di quest’anno, con la partecipazione di oltre 600 atlete, vedrà suddivise in 5 categorie: Under 14, Under 16, Under 18, Open 1ª e 2ª Divisione, Open Serie C/D. Le squadre che scenderanno in campo nelle diverse categorie sono:Under 14: Club Arezzo, Anzola, Diffusione Sport Imola, In volley Lugo, Primo salto Siena, S.Gimignano. S.Agostino Padova, US ZolaUnder 16: Diffusione Sport Imola, Club Arezzo, In Volley Lugo, New Volley Terranuova, Pol.Dicomano, S.GimignanoUnder 18: Pol.Dicomano, Pallavolo Ozzano, Foiano, Olimpia Teodora, US Zola A, US Zola BOpen 1ª e 2ª Divisione: Aics Bologna, Castellana, Casalecchio, Foiano, Pallavolo Mordano, Castelfranco, S.Gimignano, Villanova.Open Serie C/D: Capolona-Subbiano, In Volley Lugo, Paolo Poggi, Tegoleto, Cus Medicina, Uisp Imola.Le finali si disputeranno nelle varie palestre ma la premiazione di tutti è prevista domenica pomeriggio alla palestra Cavina.