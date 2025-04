Volley, Querzoli Forlì: storico cambio della guardia, ecco i nuovi soci alla guida

Passaggio di testimone nella Querzoli Volley Forlì, la storica squadra di pallavolo maschile di Forlì che quest’anno festeggia i 50 anni dalla sua fondazione . “Non è un addio”, precisa lo storico presidente Giovanni Gavelli “ma il modo migliore per guardare al futuro del volley maschile a Forlì, dando spazio ad un gruppo di ex giocatori con esperienza nelle categorie nazionali, ora imprenditori e professionisti, che hanno accolto la nostra proposta di rinnovamento . Gestiremo questo passaggio in continuità, parte degli attuali soci e sponsor, tra i quali Italo Carfagnini che da anni associa il brand Querzoli alla società, rimarranno per dare il giusto contributo di esperienza al nuovo corso”.

Il gruppo, a cui è stata ceduta la quota di maggioranza della società, sarà composto da Simone Canali, imprenditore nel settore degli impianti elettronici di sicurezza e videosorveglianza, Luigi Leoni, imprenditore con diverse esperienze nella nautica, nella moda e nei beni di largo consumo, l’architetto Filippo Santolini, professionista ed amministratore pubblico locale e Raffaele Casadei, un passato da allenatore e direttore sportivo, figura di riferimento della pallavolo in Romagna. “Siamo entusiasti di questa sfida - sottolineano i nuovi soci in una nota - e grati dell’opportunità che Giovanni e gli altri soci ci hanno dato. E’ stato facile trovarci e condividere le nostre idee con la parte storica della società, il legame che ci accomuna è l’amore per questo sport e l’ambizione di rendere il movimento della pallavolo maschile forlivese nuovamente un riferimento. Lavoreremo sodo in diverse direzioni: verso i giovani ed al loro benessere psico-fisico, per riportare la prima squadra a livelli nazionali e creare valore, anche sociale, per la città”.

A breve verranno nominate le nuove cariche sociali, ma il gruppo è già al lavoro da settimane per organizzare la struttura societaria in vista della prossima stagione sportiva.