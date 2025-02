Volley, Marco Bonitta lascia Austin e torna in Italia: “Motivi familiari”

Si è conclusa in anticipo l’esperienza di Marco Bonitta nella Lovb, il campionato statunitense professionistico di pallavolo femminile. Il tecnico ravennate lascia la guida di Austin, una delle sei formazioni che partecipano a questo primo campionato della neonata Lega. Motivi esclusivamente personali stanno alla base della scelta di anticipare il rientro a Ravenna. “Ci sono situazioni familiari che richiedono la mia presenza a casa – spiega Bonitta - e questo aspetto ha la priorità su tutto il resto. Lascio una squadra in salute che ha conquistato il terzo posto al LOVB Classic entrando da quinti. Ringrazio LOVB per aver compreso le mie esigenze e per avermi fatto vivere un’esperienza umana e sportiva meravigliosa, ancorchè breve, e auguro a tutto il team il meglio per il prosieguo del campionato”. Ora il tempo tecnico di sistemare le ultime questioni pratiche ad Austin e Marco Bonitta farà rientro in Italia, entro la fine di questa settimana.