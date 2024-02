Volley, Lilly Bernardi entra nella Hall of Fame

Lilly Bernardi, icona degli anni d’oro dell’Olimipia Teodora entra nella Hall of Fame del volley. Un riconoscimento che arriva ad anni di distanza dai gloriosi successi, consegnato ieri a Bologna a una delle atlete più amate della pallavolo ravennate. «È stata un’emozione grandissima, un tuffo nel passato che mi ha ricordato un periodo bellissimo della mia vita - afferma Lilly Bernardi - confesso che avevo una certa ansia. Per un attimo ho fatto un salto indietro di 30 anni». A Bologna Lilly Bernardi ha ricevuto la preziosa coppa di cristallo. «E’stato bello essere davanti ad una platea così importante. Ringrazio la commissione della Hall of Fame per questo bellissimo premio. È da tanto tempo che non venivo celebrata in questo modo. Sono sempre stata una persona umile - prosegue Bernardi - anche quando ho ricevuto in passato attestati di stima e riconoscimenti. Ho vinto tanto con i vari club, dagli scudetti alle coppe europee e ho vissuto grazie al volley delle gioie bellissime. La pallavolo per me è stato un viaggio pieno d’amore». Un riconoscimento prestigioso dopo quello ricevuto sul campo nel 1985 quando Lilly Bernardi venne convocata nella formazione del Resto del mondo che sfidò la Cina. «Ero l’unica giocatrice dell’Europa occidentale inserita in quella squadra, non volevo neanche andare in Giappone, ma la Federazione mi disse che “dovevo” e così giocai insieme alle migliori atlete del mondo dell’epoca. Ora sono anche nella Hall of Fame del volley, è davvero una grande emozione». Liliana Bernardi ha collezionato 194 presenze con la maglia azzurra esordendo a Spalato il 19 agosto 1979 nell’amichevole tra Italia e Francia. La centrale italiana, a dispetto dell’altezza, ha retto il confronto con giocatrici molto più dotate fisicamente di lei. Lilly ha vinto 11 scudetti consecutivi con la Teodora Ravenna dalla stagione 1980-1981 a quella 1990-1991 con una striscia di 74 vittorie consecutive in campionato, 79 vittorie di fila in casa e 34 in trasferta, due Coppe dei Campioni (1988 e 1992), un Mondiale per club e 6 Coppe Italia.