Volley, la Teodora respira: ci sono tutti i segnali per disputare la A3

L’Olimpia Teodora Ravenna guarda al futuro con rinnovata fiducia dopo la storica promozione conquistata sul campo. La vittoria del campionato di B1 femminile ha spalancato le porte alla nuova Serie A3, categoria che debutterà proprio nella prossima stagione, e nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti sul fronte economico che potrebbero consentire alla società ravennate di completare l’iscrizione entro la scadenza del 30 giugno.

A fare il punto della situazione è il presidente Giuseppe Poggi, che annuncia innanzitutto il decisivo intervento di uno degli sponsor storici del club. «Ieri (mercoledì, ndr) è stata una giornata molto positiva, in quanto uno dei nostri amici storici, l’Olympia di Navigazione, ci ha comunicato che ci darà una grossa mano dal punto di vista economico, coprendo tutto il pregresso e dandoci così la possibilità di pagare tutti gli stipendi».

Un sostegno che non si limiterà all’emergenza contingente, visto che tra le parti verrà siglato anche un accordo di sponsorizzazione pluriennale. «Sono molto contento, in quanto dei responsabili di questa azienda, che conosco da anni, mi fido ciecamente».

Non è però l’unica novità sul tavolo. Poggi sta infatti definendo un’altra operazione che potrebbe garantire ulteriore solidità al progetto sportivo. «Sto portando a termine una trattativa con un imprenditore di Monza, da anni nel mondo della pallavolo e che al momento preferisce restare anonimo, che ci porterà un finanziamento per la prossima stagione».

Risorse che, sommate al contributo degli sponsor storici e altri possibili ingressi, dovrebbero permettere all’Olimpia Teodora di affrontare il salto di categoria: «Grazie a questi aiuti più altri di storici sponsor che ci stanno vicini da tempo e altri che potrebbero aggiungersi, riusciremo così a iscriverci alla Serie A3».

Resta però aperta una questione delicata nei rapporti con il Comune, relativa ai canoni delle palestre utilizzate dalla società. «Il nodo più spinoso da risolvere così resta quello con il Comune, che riguarda il pagamento dell’affitto delle palestre. Abbiamo delle rateizzazioni in corso degli ultimi 4-5 mesi, più ovviamente quelle future».

Il presidente auspica una soluzione condivisa che non ostacoli il percorso del club. «L’unica cosa che spero è che l’amministrazione non ci metta i bastoni tra le ruote».

Parallelamente si lavora già alla costruzione della squadra che dovrà affrontare il nuovo campionato. Molte delle protagoniste della promozione, soprattutto quelle provenienti da fuori Ravenna, hanno infatti già trovato sistemazione altrove. «La nostra priorità a questo punto sarà quella di costruire una nuova squadra per affrontare la Serie A3. Non sarà una cosa facile, perché ovviamente salendo di categoria crescono anche i costi. Ora speriamo che la città dimostri davvero di voler bene a questa società».

Un capitolo importante riguarda infine il settore giovanile, destinato a cambiare volto grazie all’accordo raggiunto con Manù Benelli. La storica campionessa ravennate unirà infatti la propria Volley Academy al vivaio dell’Olimpia Teodora, assumendone la gestione completa: «Confermo che è stato trovato un accordo con Manù Benelli, che unirà la sua società con il vivaio dell’Olimpia Teodora, e avrà lei la gestione di tutto, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico, in totale autonomia».

Le atlete del settore giovanile confluiranno gratuitamente nella nuova realtà, con l’obiettivo di creare un percorso verso la prima squadra.

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