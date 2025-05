Volley, la nuova avventura di Bonitta come ct dell’Egitto

In cima alle Piramidi. Una nuova avventura internazionale per il tecnico romagnolo Marco Bonitta che è diventato il nuovo allenatore della nazionale maschile dell’Egitto, carica ufficializzata ieri al Centro Olimpico del Cairo. Il 61enne allenatore ravennate già lo scorso anno aveva intrapreso l’avventura all’estero, per poi rinunciare strada facendo per motivi personali all’innovativa esperienza nella Lovb degli Usa ad Austin ed era tornato a Ravenna in attesa di un ingaggio per la prossima stagione.

Qualche offerta in campo maschile e femminile si era manifestata. Alla fine però il coach campione del mondo nel 2000 con l’Italia femminile, ha deciso di rispondere alla chiamata di una nazionale. E dopo aver allenato le selezioni femminili di Italia, Polonia e Slovenia, debutta sulla panchina di una nazionale maschile.

«Sono stato contattato due mesi fa in vista dei Mondiali alle Filippine. Ho studiato il volley egiziano e ho visto che c’è un panorama interessante. Ho già fatto una decina di giorni al Cairo per verificare diverse cose e sono soddisfatto. Farò per la prima volta i Mondiali uomini e la cosa mi stimola molto». Bonitta porta con sé in Egitto il preparatore atletico Simone Ade, col quale ha lavorato in passato a Ravenna e in Slovenia, che continuerà anche il rapporto con la Consar in A2.

