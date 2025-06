Volley Forlì: Cinzia Flamigni resta la guida del settore giovanile

La Volley Forlì in una nota conferma Cinzia Flamigni come coordinatore tecnico e allenatore del settore giovanile. L’ex giocatrice forlivese, icona della pallavolo italiana, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per la crescita dei talenti del club. Cinzia Flamigni è un nome che risuona nella storia della pallavolo femminile. Cresciuta nelle giovanili della Libertas Volley Forlì, ha debuttato nel professionismo nella stagione 1979-80 con l’Olimpia Teodora Ravenna. Con il club ravennate ha vissuto gli anni d’oro, conquistando sei Scudetti, cinque Coppe Italia, tre Coppe Cev, quattro volte seconda in Coppa dei Campioni e premio come migliore giocatrice. La sua carriera in Nazionale è stata altrettanto prestigiosa, con dieci anni di militanza (dal 1981 al 1991), oltre 300 partite, tre Campionati del Mondo e cinque Campionati Europei, tra cui un memorabile terzo posto e 3 tre ori ai Giochi del Mediterraneo.

“La riconferma è motivo di grande orgoglio - sottolinea il direttore sportivo Raffaele Casadei - Cinzia è un punto fermo per il nostro settore giovanile. Possiede grandi doti di allenatrice, una passione contagiosa e competenze tecniche di altissimo livello. Sarà primo allenatore della U19 e avrà la responsabilità di coordinare i gruppi giovanili più giovani, garantendo una crescita omogenea e coordinata dei nostri ragazzi”.