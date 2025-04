Volley donne, Omag-Mt pronta a tutto per la A1

La penultima cena. Perché l’ultima, almeno tra quelle ufficiali, sarà questa sera con i Nipoti al Baraka’s di Morciano. Poi, le Zie, romperanno le righe. C’è chi tornerà a casa, chi andrà subito in vacanza e chi, invece, cercherà di rendere concreto l’ennesimo sogno, questa volta tutto a tinte azzurre. Alice Nardo e Anna Piovesan, infatti, sono state chiamate per le visite mediche propedeutiche alla convocazione nella Nazionale B femminile che avrà Carlo Parisi e Massimo Bellano come allenatori. Martedì scorso, però, al Chiar di Luna di Saludecio, c’è stata la serata di fine stagione. Una cena dove si sono versate tante lacrime. Di gioia, per lo straordinario percorso fatto, e di tristezza perché inevitabilmente con la promozione in Serie A1, questo gruppo subirà dei cambiamenti. Lo sanno tutti, a partire dalle più giovani: Bagnoli, Ravarini, Sassolini e Meliffi hanno bisogno di giocare per dimostrare tutto il loro valore. E anche tra le più “grandi” qualche cambiamento sarà d’obbligo perché quella che si gioca al piano di sopra è tutta un’altra pallavolo. Chi resterà, a meno di clamorosi colpi di scena (che però a San Giovanni in Marignano sono di casa) è coach Massimo Bellano.

A fine serata, quando è intervenuto, ha fatto capire a tutti che resterebbe volentieri nel caso in cui Omag-Mt si iscrivesse al prossimo campionato di A1. Cosa che sembra sempre più probabile. O almeno questo è quanto si è capito dalle parole del presidente Stefano Manconi e di Gianluca Marchetti, patron di Mt che, insieme a Davide Santi di Omag e Quinto Biondi di Isolcasa, sono il cuore pulsante della società. «Abbiamo deciso di tentare questa nuova avventura, il che non significa che si sono raggiunti gli step necessari. Anzi, di strada ce ne è ancora tanta da fare. Lo sforzo economico, come tutti sanno, è probante, stiamo cercando di trovare nuove realtà che abbiano voglia di darci una mano. Ringraziamo le istituzioni, a partire dal sindaco di San Giovanni, Michela Bertuccioli, per arrivare fino in Regione, che si stanno adoperando affinché questo sogno si possa trasformare in realtà».

Tra liste di partenze e possibili nuovi arrivi, c’è sempre il problema logistico di dove giocherà Omag-Mt le sue gare interne. «La nostra volontà – ha ribadito Manconi – è quella di restare sul territorio, occorre capire, però, quali possono essere le soluzioni».

Perché oltre a Pesaro e Cesena, potrebbe tornare in auge la possibilità di andare a Rimini, al Flaminio, mentre nelle ultime ore ha preso corpo anche una possibile soluzione allo Sport Domus di San Marino anche se, sinceramente, appare molto difficile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA