Volley donne, Omag-Mt e Clai in regola con l’iscrizione ai campionati di A1 e A2

Il consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi oggi, sabato 12 luglio, ha preso atto dell’esito dell’esame svolto sulle domande di iscrizione ai campionati di A1 e A2 per la stagione 2025-26, secondo quanto previsto dalle norme di ammissione emanate dal Consiglio Federale Fipav. Sia in A1 che in A2, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 14 società che ne avevano fatto richiesta. Tutto in regola quindi sia per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano (A1) e Clai Imola (A2).