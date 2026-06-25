Volley donne, Olimpia Teodora, scampato pericolo: giocherà in A3

L’Olimpia Teodora Ravenna sarà regolarmente al via del nuovo campionato di Serie A3 femminile. Una notizia attesa ma tutt’altro che scontata, arrivata direttamente dalle parole del presidente Giuseppe Poggi, che ha confermato l’avvenuta iscrizione della storica società ravennate nonostante le difficoltà economiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. L’obiettivo della società è ora quello di costruire un gruppo in grado di affrontare con tranquillità il nuovo campionato. I primi passi sul mercato sono già stati compiuti con l’arrivo di tre nuove giocatrici che andranno a rinforzare il roster a disposizione dello staff tecnico. Tra i volti nuovi c’è la centrale Giuditta Romano, classe 2003 e alta 187 centimetri, reduce dall’esperienza in Serie A2 con la Clai Imola Volley. Una giocatrice giovane ma già abituata a confrontarsi con livelli importanti, chiamata a portare qualità e fisicità al centro. A rinforzare la seconda linea arriva invece il libero Aurora Franchi, anche lei classe 2003. Cresciuta nel movimento milanese, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di Villa Cortese contribuendo alla promozione in Serie A2 e al successivo quarto posto nella categoria superiore. Un profilo che unisce affidabilità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Il primo innesto annunciato dal club era stato quello della schiacciatrice Beatrice Bacchilega, atleta che conosce già molto bene l’ambiente ravennate e che torna a vestire i colori dell’Olimpia Teodora dopo le esperienze maturate tra Imola, Forlì e Vicenza, tra Serie B1 e Serie A2. Per lei si tratta di un ritorno.

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