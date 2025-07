Volley donne, l’Italia di Velasco chiude la settimana di allenamenti a Cervia

L’Italia del volley femminile del Ct Julio Velasco si è allenata da sabato 28 luglio fino ad oggi al Palazzetto dello Sport di Pinarella di Cervia, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, in un importante momento di preparazione in vista del rush finale di Nations League, in programma ad Apeldoorn dal 9 al 13 luglio.

L’Italia, prima in classifica e unica squadra ancora imbattuta (8 vittorie in 8 match disputati) è a un passo dalla qualificazione aritmetica alle Finals che si svolgeranno a Lodz dal 23 al 27 luglio.

Le atlete impegnate a Cervia sono Anna Adelusi, Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alice Degradi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Gray.

In questi giorni trascorsi a Cervia, Fantini Club ha messo a disposizione la sua struttura per il relax delle atlete nelle pause dagli allenamenti.

“Siamo profondamente orgogliosi di avere ospitato anche quest’estate nel nostro Palazzetto dello sport la Nazionale Italiana di pallavolo femminile qui a Cervia per questo importante periodo di preparazione. La presenza delle Azzurre nella nostra città è motivo di grande soddisfazione e testimonia il valore del nostro territorio anche come sede ideale per l’allenamento di squadre di altissimo livello. - hanno affermato il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega allo Sport Gianni Grandu - Cervia tiferà con entusiasmo per le giovani atlete allenate da Julio Velasco e ci auguriamo che il lavoro svolto qui possa essere la base per nuovi e importanti successi, a partire dai prossimi incontri della Volleyball Nations League”.