Volley donne, il mondo della Libertas Forlì si rimette in moto

Le atlete della Libertas Volley Forlì si preparano a tornare in campo dopo gli ultimi giorni di vacanza, pronte ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo. A partire da questa settimana, le numerose ragazze, dal minivolley fino alla prima squadra (Serie B1), riprenderanno gli allenamenti in palestra, riavvicinandosi al pallone e al ritmo di gioco. Molte di loro, però, non si sono mai davvero allontanate dallo sport, partecipando al camp estivo, che ha coinvolto tante giovani atlete fino a luglio. “Nel settore giovanile - riferisce il club in una nota - ci sono stati diversi cambiamenti nel gruppo degli allenatori, ma gli obiettivi rimangono chiari: far crescere le nostre atlete sotto ogni aspetto, sviluppando quei valori fondamentali che lo sport, e in particolare la pallavolo, insegna”. Per informazioni la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, al numero 0543 28352 o 327 2724942.