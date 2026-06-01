Volley donne: alleanza tra Clai Imola e Libertas Forlì per una nuova under 19 regionale

Nella prossima stagione prenderà forma un nuovo progetto sportivo nato recentemente dalla collaborazione tra due società ai vertici del panorama del volley regionale, la Clai Imola Volley e la Libertas Volley Forlì.

“Questi due sodalizi - annuncia una nota della Clai - da sempre molto attenti allo sviluppo dei loro rispettivi settori giovanili, hanno infatti deciso di unire le forze per creare una formazione under 19 Regionale di alto profilo (composta da ragazze nate dal 2008 al 2010), con l’obiettivo principale di favorire la graduale maturazione delle atlete coinvolte e per permettere quindi loro di approcciarsi nella miglior maniera possibile alla pallavolo delle senior. La formazione sarà gestita in totale sinergia tra i due club e rappresenta senza dubbio un’ottima occasione per tutte le atlete coinvolte per crescere fuori e dentro dal campo e per competere ad alto livello in un campionato insidioso e molto complicato...ma che potrebbe regalare loro davvero delle grandi soddisfazioni nei mesi a venire”.