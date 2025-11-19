Volley donne, Alessia Simoncelli allo stage azzurro per la gioia della Libertas Forlì

È grande la soddisfazione in casa Libertas Volley Forlì: Alessia Simoncelli è stata convocata per lo Stage di qualificazione Nazionale in programma a Milano, al Centro Pavesi, dal 23 al 25 novembre. Per la giovane schiacciatrice forlivese, classe 2009, figlia di Susi Sbarzaglia (bandiera della società) e sorella di Martina (protagonista con la prima squadra nelle ultime due stagioni), si tratta di una grande opportunità per confrontarsi con altre 23 atlete provenienti da tutta Italia, ragazze che rappresentano l’elite della pallavolo giovanile italiana e che sono state convocate per una serie di allenamenti dal direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli, che guiderà le sessioni insieme agli altri membri dello staff federale. Grande è la soddisfazione per il riconoscimento del potenziale di una ragazza che è tra le protagoniste del gruppo Under 18 Regionale ed aggregata alla squadra di serie C, ma anche del lavoro dell’intero settore giovanile, che conta quasi 500 tesserate e che rappresenta la base ed il futuro della società, in forza anche delle diverse collaborazioni in essere con le altre realtà del territorio.