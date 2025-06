Volley donne A1, San Giovanni in Marignano si assicura Edinara Brancher

Arriva dal Brasile l’ultimo tassello del roster 2025/2026 di San Giovanni in Marignano: l’opposta Edinara Brancher entra ufficialmente a far parte della squadra romagnola. Classe 1996, cresciuta nel vivaio del Minas Tênis Clube, ha vestito le maglie di top club brasiliani come Sesc RJ, Fluminense e Curitiba. Giocatrice potente, duttile e con ottime qualità offensive, sarà un’importante alternativa nel reparto d’attacco. Insieme al capitano Serena Ortolani, darà profondità e soluzioni di qualità nel ruolo di opposto: due profili diversi ma complementari offrendo allo staff tecnico maggiori possibilità di gestione dei carichi e delle situazioni di gioco.