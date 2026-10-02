Volley donne, a Forlì il “Memorial Michele Camorani”

Un pomeriggio all’insegna dei grandi valori dello sport, della memoria e della generosità. Sabato 3 ottobre il Palasport Marabini di San Martino in Strada aprirà le sue porte per la prima edizione del Memorial Michele Camorani, avvincente appuntamento organizzato dalla Volley Forlì per tributare un sentito omaggio all’amico ed ex pallavolista forlivese recentemente scomparso.

Sotto lo slogan “Insieme per ricordare, lo sport per continuare”, la manifestazione vedrà scendere sotto rete i giovani talenti della pallavolo romagnola. A contendersi il trofeo sarà un quadrangolare che coinvolgerà quattro importanti società giovanili del comprensorio romagnolo: Dinamo Pallavolo Bellaria, Volley Club Cesena, Volley Cesenatico e ovviamente i padroni di casa della Volley Forlì.

Il programma del pomeriggio prenderà il via alle ore 16 con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti ufficiali delle autorità. Alle 16.30 si entrerà nel vivo dell’azione con le prime sfide sul parquet, mentre a partire dalle ore 18 si disputeranno le finali, seguite dalla cerimonia di premiazione di tutte le squadre coinvolte.

Oltre all’aspetto agonistico e promozionale per la pallavolo giovanile del territorio, il Memorial si distingue per una forte impronta solidale. Sarà infatti l’occasione speciale per sostenere la raccolta fondi a favore dell’Associazione PanCrea, importante realtà impegnata in prima linea nella lotta contro le patologie epato-bilio-pancreatiche del tratto gastrointestinale, attraverso progetti di ricerca scientifica, prevenzione e supporto per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La cittadinanza, gli sportivi e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare numerosi per vivere una giornata di grande volley e sostenere una causa fondamentale per la nostra comunità.