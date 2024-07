Volley, Consar: giovedì il calendario, Bovolenta premiato come migliore Under 23 italiano di A2

La Porto Robur Costa Ravenna comunica che saranno svelati nel pomeriggio di giovedì 18 luglio i calendari della prossima stagione del volley: SuperLega, serie A2 e serie A3 nei saloni dello Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio.

“Durante la cerimonia di presentazione dei calendari saranno consegnati i premi di Lega riferiti alla stagione passata, e con grande soddisfazione - annuncia la società Porto Robur Costa- accogliamo la notizia del riconoscimento che verrà attribuito per il secondo anno di fila a Alessandro Bovolenta come miglior giocatore italiano Under 23 di A2. Si tratta del Premio “Gianfranco Badiali”, dedicato al pallavolista falconarese, morto nel 1988, e assegnato in base alle statistiche della regular season conclusa e con i voti dei club della stagione; Bovolenta lo ha vinto grazie alla sontuosa stagione disputata con la Consar Ravenna, conclusa con numeri di assoluto rilievo: 516 punti totali, e 449 attacchi vincenti, che gli valgono il quarto posto assoluto, 36 ace e decimo posto. Al giocatore, che nella prossima stagione giocherà a Piacenza, la società ravennate fa i complimenti sinceri per questo meritato riconoscimento e un grande in bocca al lupo per le imminenti Olimpiadi”. Bovolenta è il terzo giocatore a ricevere il premio come miglior Under 23 del campionato durante la sua militanza a Ravenna; era infatti già accaduto a Roberto Russo nella stagione 2018/19 e a Daniele Lavia nel 2019/20.