Volley B2 donne, Faenza e Cervia: la salvezza innanzi tutto

Volley
Riparte la Serie B2 femminile e nel girone G anche la Romagna sarà protagonista con due realtà dal profilo diverso ma accomunate da entusiasmo e progettualità: la Fenix Faenza, neopromossa e desiderosa di attestarsi su buoni livelli e la My Mech Cervia, che continua a investire su un gruppo giovane e tutto da far crescere.

Per Faenza, la stagione 2025-2026 rappresenta un banco di prova importante dopo la cavalcata vincente in Serie C. La squadra affidata a Loris Polo unisce talento ed entusiasmo, con un organico costruito per puntare alla salvezza senza rinunciare a qualche ambizione in più. In regia ci sarà Beatrice Altini, supportata da Deizi Nika, mentre in attacco il riferimento sarà Ilaria Francesconi, opposta in grado di guidare un gruppo con qualche esperienza in categoria. Tra le schiacciatrici, spiccano Alessandra Galassi, Elena Missiroli e la giovane Greca Morelli, mentre al centro Camilla Gallegati e Chiara Esposto garantiscono solidità e centimetri. L’obiettivo è chiaro: consolidarsi e fare esperienza, cercando di sorprendere le avversarie più quotate.

La My Mech Cervia riparte da una filosofia precisa: valorizzare il proprio vivaio e crescere attorno a un gruppo giovane ma promettente. La squadra di Andrea Simoncelli si affida a Teresa Guardigli in regia e ad Agnese Benzoni come principale terminale offensivo. In banda ci saranno Lucia Toppetti, Isotta Tognon e Anna Turchetti, mentre al centro la coppia Brunella Grassi e Virginia Gadoni assicura equilibrio e personalità. In seconda linea spazio ai liberi Giulia Achim e Laura Fabbri. Per Cervia sarà una stagione di crescita, con l’obiettivo di mantenere la categoria e continuare a formare atlete in prospettiva futura.

Il girone si preannuncia equilibrato e di buon livello tecnico. Le principali favorite per la promozione sembrano essere Fos Cvr Reggio Emilia, seconda lo scorso anno nel girone F, e la Hydroplants Soliera 150, formazione modenese che ha chiuso al quarto posto la passata stagione e confermato buona parte del roster. Occhio anche alla Lardini Filottrano, società dal grande passato e con un settore giovanile tra i più floridi d’Italia. Dietro al gruppo di testa si collocano alcune outsider pronte a inserirsi nella corsa playoff: la rinnovata Progresso VTB Ecotermologic Bologna, il Collemarino Ancona e la stessa Gabicce, che ha rinforzato l’organico per un campionato di vertice.

Più staccato il gruppo delle squadre che punteranno principalmente alla salvezza, tra cui Cervia, Faenza, Porto San Giorgio e Urbania, chiamate a trovare continuità e punti preziosi nei confronti diretti. Sarà un girone lungo e competitivo, dove la gioventù romagnola si confronterà con realtà più esperte ma anche con avversarie dal potenziale simile. Per Faenza e Cervia, la sfida più grande sarà quella di crescere gara dopo gara, dimostrando che entusiasmo e organizzazione possono valere quanto l’esperienza.

I roster delle squadre del girone G

FENIX FAENZA

Alzatrici: Beatrice Altini (Forlì), Deizi Nika (Teodora Ravenna)

Opposta: Ilaria Francesconi

Schiacciatrici: Alessandra Galassi Massalombarda), Elena Missiroli (Teodora Ravenna), Greca Morelli, Sara Goni

Centrali: Camilla Gallegati, Chiara Esposto (Forlì), Giorgia Cavallari, Lucia Benedetti

Libero: Margherita Calderoni

All.. Loris Polo

CERVIA

Alzatrici: Teresa Guardigli (Cesena D), Bruna Catalano

Opposta: Agnese Benzoni (Teodora Ravenna)

Schiacciatrici: Lucia Toppetti, Isotta Tognon (Volley Academy Manù Benelli), Anna Turchetti

Centrali: Brunella Grassi, Virginia Gadoni (Lugo), Sofia Fusaroli (Teodora Ravenna)

Liberi: Giulia Achim (Forlì), Laura Fabbri

All.: Andrea Simoncelli

OZZANO

Alzatrici: Grace Lussafi, Sara Guerra

Opposta: Sabina Ronchi

Schiacciatrici: Cristina Tiganciuc, Federica Ghiberti, Letizia Malaguti, Matilde Chinni, Noemi Bergonzini

Centrali: Giulia Munteanu, Ilaria Stefanelli, Vittoria Penzo

Liberi: Francesca Nepi, Giulia Geminiani

All.: Luca Frascari

COLLEMARINO ANCONA

Alzatrici: Beatrice Amicucci, Sara Cremascoli

Opposte: Elisa Pizzichini, Anna Cardinali

Schiacciatrici: Valentina Malatesta, Arianna Longarini, Diana Tabossi, Greta Filippetti

Centrali: Michela Rossini, Laura Rossi, Claudia Domesi, Hawa Bah

Liberi: Maria Vittoria Paoletti, Giulia Mancini

All.: Roberto Cremascoli

TORTORETO

Alzatrici: Alice Betti, Denise Troilo

Opposte: Gaia Passamonti, Alice Cuccù

Schiacciatrici: Carla Ronzitti, Francesca Imprescia, Patricia Ragni, Eleonora Schiantabasti, Arla Stafa

Centrali: Federica Ciardelli, Elena Ricci, Gaia Merlini

Liberi: Giulia Marcattili, Simona Bratti

All.: Domenico Chiovini

PORTO SAN GIORGIO

Alzatrici: Elena Cicoria, Eleonora Mignini

Schiacciatrici: Egle Solarino, Federica Scagnoli, Giorgia Gattafoni, Ruth Tawiah

Centrali: Elisa Valentini, Giulia Tiberi, Silvia Cerolini

Liberi: Cristina Santori, Francesca Moretti, Maria Laura Mennecozzi

All.: Gerrardo Cacciottolo

CLEMENTINA MOIE

Alzatrici: Emma Grilli, Giorgia Luciani

Opposte: Rachele Pioli

Schiacciatrici: Anna Pieralisi, Sofia Nicolini, Monica Ciccolini, Beatrice Spitoni, Elena Carletti

Centrali: Dalia Ciurcas, Martina Di Raimondo, Elena Boscolo

Liberi: Asia Andrawes, Giulia Fanfani

All.: Davide Persico

GABICCE

Alzatrici: Laura Toccacieli, Elisa Perugini

Opposte: Matilde Scapoli, Veronica Pasquini

Schiacciatrici: Giada Godenzoni, Federica Simoncelli, Alice Franchi, Michela Romano

Centrali: Carlotta Costantino, Virginia Pivi, Greta Fradelloni

Liberi: Federica Vidali, Laura Sordoni

All.: Angelo Musumeci

MARSCIANO

Alzatrici: Clarissa Mele, Flavia Volpi

Opposte: Bianca Tedeschi

Schiacciatrici: Agnese Carboni, Anna Brunori, Aurora Gaggia, Mariarita Santocchia, Princess Ndulue

Centrali: Anna Chiaraluce, Anna Lucia Iacobbi, Benedetta Fiorucci, Sara Pierini

Liberi: Chiara Pagliaccia, Elisa Fagioli

All.: Gianpaolo Sperandio

URBANIA

Alzatrici: Lucia Ginesi

Opposte:

Schiacciatrici: Asia Storti, Anita Saltarelli

Centrali: Bianca Antoniucci, Vittoria Baffioni

Liberi: Anna Serrandrei, Alice Zazzeroni

All.: Luca Giulianelli

FILOTTRANO

Alzatrici: Gaia Belloni, Jedy Camilla Ubri

Opposte: Angelica Rogari, Stella Bucci

Schiacciatrici: Elisa Graziani, Giulia Contini, Alice Usberti, Valentina Fedeli

Centrali: Marta Pizzichini, Gaia Pesaresi, Virginia Cerquetella, Giorgia Grilli

Liberi: Bianca Severini, Benedetta Bastari

All.: Luca Paniconi

PRATOVECCHIO

Alzatrici: Carlotta Simoncini, Greta Viegi

Opposte: Ginevra Bazzani, Maria Ludovica Sudano

Schiacciatrici: Matilde Panichi, Stella Brandi, Andrea Gaibotti, Giada Biscardi, Micol Carella

Centrali: Vittoria Belotti, Benedetta Gabbrielli, Arianna Vitali

Libero: Caterina Bini

All.: Enrico Brizzi

CHIUSI

Alzatrici: Greta Menchicchi, Francesca Valdambrini

Opposta: Costanza Tamagnini

Schiacciatrici: Anna Corselli, Silvia Mancini, Eleonora Monti, Chiara Merluzzo

Centrali: Giulia Distante, Sara Termo, Emma Marconi

Liberi: Adelaide Ceccarini, Benedetta Mulas

All.: Emanuele Pippi

TREVI

Alzatrici: Matilde Agrifoglio, Sara Maiuli

Schiacciatrici: Ana Fasuleva, Angelica Falchetti, Giulia Pistocchi, Vanessa Dodaro

Centrali: Desirée Valeri, Kensha Tancha, Marta Margherito

Liberi: Elisa Pepponi, Martina Panciroli

All.. Roberto Scaccia

