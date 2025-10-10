Volley B2 donne, Faenza e Cervia: la salvezza innanzi tutto

Riparte la Serie B2 femminile e nel girone G anche la Romagna sarà protagonista con due realtà dal profilo diverso ma accomunate da entusiasmo e progettualità: la Fenix Faenza, neopromossa e desiderosa di attestarsi su buoni livelli e la My Mech Cervia, che continua a investire su un gruppo giovane e tutto da far crescere.

Per Faenza, la stagione 2025-2026 rappresenta un banco di prova importante dopo la cavalcata vincente in Serie C. La squadra affidata a Loris Polo unisce talento ed entusiasmo, con un organico costruito per puntare alla salvezza senza rinunciare a qualche ambizione in più. In regia ci sarà Beatrice Altini, supportata da Deizi Nika, mentre in attacco il riferimento sarà Ilaria Francesconi, opposta in grado di guidare un gruppo con qualche esperienza in categoria. Tra le schiacciatrici, spiccano Alessandra Galassi, Elena Missiroli e la giovane Greca Morelli, mentre al centro Camilla Gallegati e Chiara Esposto garantiscono solidità e centimetri. L’obiettivo è chiaro: consolidarsi e fare esperienza, cercando di sorprendere le avversarie più quotate.

La My Mech Cervia riparte da una filosofia precisa: valorizzare il proprio vivaio e crescere attorno a un gruppo giovane ma promettente. La squadra di Andrea Simoncelli si affida a Teresa Guardigli in regia e ad Agnese Benzoni come principale terminale offensivo. In banda ci saranno Lucia Toppetti, Isotta Tognon e Anna Turchetti, mentre al centro la coppia Brunella Grassi e Virginia Gadoni assicura equilibrio e personalità. In seconda linea spazio ai liberi Giulia Achim e Laura Fabbri. Per Cervia sarà una stagione di crescita, con l’obiettivo di mantenere la categoria e continuare a formare atlete in prospettiva futura.

Il girone si preannuncia equilibrato e di buon livello tecnico. Le principali favorite per la promozione sembrano essere Fos Cvr Reggio Emilia, seconda lo scorso anno nel girone F, e la Hydroplants Soliera 150, formazione modenese che ha chiuso al quarto posto la passata stagione e confermato buona parte del roster. Occhio anche alla Lardini Filottrano, società dal grande passato e con un settore giovanile tra i più floridi d’Italia. Dietro al gruppo di testa si collocano alcune outsider pronte a inserirsi nella corsa playoff: la rinnovata Progresso VTB Ecotermologic Bologna, il Collemarino Ancona e la stessa Gabicce, che ha rinforzato l’organico per un campionato di vertice.

Più staccato il gruppo delle squadre che punteranno principalmente alla salvezza, tra cui Cervia, Faenza, Porto San Giorgio e Urbania, chiamate a trovare continuità e punti preziosi nei confronti diretti. Sarà un girone lungo e competitivo, dove la gioventù romagnola si confronterà con realtà più esperte ma anche con avversarie dal potenziale simile. Per Faenza e Cervia, la sfida più grande sarà quella di crescere gara dopo gara, dimostrando che entusiasmo e organizzazione possono valere quanto l’esperienza.