Volley B1 donne, Volley Club Cesena: Menini nuova schiacciatrice

Continua a prendere forma l’Elettromeccanica Angelini Cesena che annuncia l’arrivo di un altro volto nuovo, ovvero la schiacciatrice Isabel Menini, classe 2006 nata a Gorizia ma triestina d’adozione. Menini inizia a giocare che è tredicenne ad Orago, dove disputa i campionati giovanili e si affaccia già alla serie D; dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna a Trieste per una stagione, prima di approdare nel 2021 a Chions: qui rimane per tre stagioni, raggiungendo le finali nazionali di categoria e partecipando al campionato di serie B2; nella scorsa stagione veste la maglia di Garlasco in serie B1, raggiungendo i play off.

Parola a Menini: «Ho scelto Cesena perché so che è un ottimo ambiente lavorativo e societario: qui c’è grande attenzione al lavoro con le atlete giovani e non posso che esserne entusiasta. Mi auguro di crescere tanto e darò il massimo per soddisfare gli obiettivi del Volley Club». 180 centimetri e stabilità in ricezione, Menini, che frequenta la facoltà di Scienze della formazione primaria, ha le idee chiare sulla stagione che l’aspetta: «Mi definisco una giocatrice puntigliosa, testarda e tanto grintosa: ringrazio tutta la società e coach Lucchi per la fiducia; voglio vivere appieno questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare».