Volley B1 donne, Stafoggia nuovo opposto della Lasersoft

La Lasersoft Riccione ha annunciato l’arrivo di Alice Stafoggia, nuovo opposto classe 2002, della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie B1. Marchigiana di Urbino, Stafoggia ha mosso i primi passi importanti della sua carriera con la Megabox Vallefoglia, vestendo la maglia della formazione pesarese tra il 2019 e il 2021 e contribuendo alla storica promozione in Serie A2.

Per l’opposto classe marchigiano, il percorso è poi proseguito in Serie B1: nella stagione 2021/22 a Chieti, nel 2022/23 a Noventa e nel 2023/24 a Castelbellino, dove ha difeso i colori della Clementina 2020.

Nelle ultime due stagioni Stafoggia ha invece maturato importanti esperienze in Serie A2, prima con Imola (2024/25) e successivamente con Casalmaggiore (2025/26), arricchendo il proprio bagaglio tecnico e agonistico.

Un percorso in costante crescita che ora la porta a Riccione, pronta a mettere esperienza, qualità e determinazione al servizio della Lasersoft.

Il roster fin qui presentato: Lucia Mercolini (palleggiatrice, conferma), Sofia Spadoni (centrale, conferma), Elena Missiroli (schiacciatrice, nuova), Arianna Meliffi (libero, nuova), Elisa Graziani (schiacciatrice, nuova), Alessia Ricci (libero, conferma), Ilary Tonelli (palleggiatrice, nuova), Alice Stafoggia (nuova, opposto). Allenatore: Giuliano Marasca (nuovo), Vice All.: Davide Mussoni (nuovo).