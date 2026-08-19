Volley B1 donne, Martina Monti nuova schiacciatrice della Lasersoft

La Lasersoft Riccione dà il benvenuto a Martina Monti nuova schiacciatrice, classe 2008, della squadra in vista della stagione 2026/27 in B1. Diciotto anni appena compiuti, Martina, riminese di Montefiore, va ad arricchire il reparto delle schiacciatrici (composto finora da Missiroli, Graziani e la confermata Bologna) con energia, entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, pronta a intraprendere una nuova avventura con la maglia biancazzurra.

Nata e cresciuta nel settore giovanile della Consolini Volley San Giovanni in Marignano, Martina ha proseguito il proprio percorso di formazione in Unica Volley, maturando successivamente importanti esperienze in ambito nazionale con la Omag-MT in A2 e, nella passata stagione, in B2 a Busnago.