Volley B1 donne, Libertas Forlì, il primo rinforzo è Greta Pinali

Il primo volto nuovo della Libertas Volley Forlì 2026/2027 è quello di Greta Pinali, schiacciatrice classe 1997 di grande valore per il campionato di B1, con alle spalle una carriera di ottimo livello. Nativa di San Lazzaro di Savena, Pinali inizia il suo percorso nella pallavolo proprio con la maglia della Coveme San Lazzaro, con cui fa l’esordio tra i senior nel campionato di B1, raggiunge due Final Four di Coppa Italia ed, infine, raggiunge la promozione nel campionato di A2. Successivamente, si trasferisce a San Giovanni in Marignano, con la maglia della Consolini Volley, dove disputa per due anni il campionato di A2, prima di trasferirsi in B1 a Montale. Poi un biennio ad Offanengo, dove conquista una nuova promozione in seconda serie insieme all’ex forlivese Giulia Galletti, prima del ritorno in Emilia Romagna: prima due anni con l’Elettromeccanica Angelini Cesena, poi, nella passata stagione, con la maglia del VTB Bologna. Giocatrice di esperienza, in grado di rendere bene in tutte le fasi del gioco ed in particolare nella fase offensiva, in cui nelle serate di grazia sa essere incontenibile, Pinali sarà certo uno dei principali terminali dell’attacco di coach Mattia Focchi. “Ho scelto di vestire la maglia di Forlì innanzitutto perché è da tanti anni che mi scontro con questa società e, vista da avversaria, mi ha sempre dato una sensazione di serietà e professionalità, caratteristiche confermate una volta che sono entrata in contatto con la dirigenza - commenta Greta Pinali - Ia società mi ha dato subito l’idea di voler essere competitiva e di volersela giocare al massimo nel campionato di B1, idee che si sposano perfettamente con il mio pensiero, con la mia voglia di vincere e con il desiderio di poter sempre dare il massimo. Per l’anno prossimo mi aspetto, in primis, di potermi divertire molto con società e le mie compagne e poi di portare a casa i migliori risultati possibili, nonché di poter crescere ancora come giocatrice”.