Volley B1 donne, Libertas Forlì: il colpo al centro è Benedetta Rizzo

Importante colpo di mercato per la Libertas Volley Forlì che completa il pacchetto dei centrali con l’acquisto di Benedetta Rizzo, centrale classe 1994 reduce da un biennio pieno di soddisfazioni con la maglia della Tonno Callipo Vibo Valentia.

È una carriera piena di successi e di promozioni, quella della nuova giocatrice forlivese, che da Lugo, sua città natale, ha iniziato con la maglia della Involley, conquistando la sua prima promozione in B2. Poi il passaggio in maglia Clai Imola, un lungo percorso di cinque

stagioni sempre ai massimi livelli del campionato di serie B1, fino alla promozione in A2 conquistata nella stagione 2023/2024. Infine, gli ultimi due anni in Calabria, con due promozioni consecutive e la partecipazione, ogni anno, alle Final Four di Coppa Italia.

Tecnica, forza fisica, ma soprattutto grande presenza mentale fanno di Rizzo una delle migliori giocatrici del campionato nel suo ruolo e formerà insieme ad Anna Casotti un pacchetto di centrali di grandissimo valore.

“Sono davvero felice - ha detto Rizzo - di poter continuare questa avventura con la Libertas. Dopo diversi anni trascorsi lontano da casa, poter tornare a giocare nella mia regione ha sicuramente un valore speciale e sono contenta di aver trovato una società che mi ha trasmesso fin da subito entusiasmo e fiducia. L’ultima stagione mi ha regalato tantissime soddisfazioni, sia a livello personale che di squadra e mi ha dato ancora più consapevolezza del percorso fatto. Allo stesso tempo so che ogni campionato è una nuova sfida e bisogna rimettersi in gioco ogni volta. Per questo affronto la prossima stagione con tanta voglia di lavorare, continuare a crescere e mettere le mie qualità al servizio della squadra. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i tifosi e dare il massimo per cercare di toglierci insieme tante belle soddisfazioni”.