Volley B1 donne, Lasersoft Riccione: Sofia Carciani completa il reparto centrali

Dopo le conferme di Sofia Spadoni e Matilde Calvelli, sarà quello di Sofia Carciani il volto nuovo che andrà a completare il parco centrali della Lasersoft Riccione.

Classe 2007 per 188 cm di altezza, si tratta del quinto tassello in entrata per il prossimo campionato di B1 della nuova formazione riccionese, che si assicura così le prestazioni della giocatrice marchigiana, pronta a garantire centimetri importanti a muro ed incisività in attacco. Sofia arriva a Riccione proveniente da un biennio positivo e di crescita vissuto con la maglia della Megabox Vallefoglia, formazione con la quale ha preso parte agli ultimi due campionati prima in serie C e nell’ultima stagione in B2 mostrando il suo potenziale, con ottimi risultati conseguiti anche a livello giovanile, fino alle convocazioni ai raduni con il Club Italia del Centro.