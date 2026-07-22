Volley B1 donne, Lasersoft Riccione: Missiroli primo innesto dopo il ripescaggio

Dopo l’annuncio del ripescaggio in serie B1 la Lasersoft Riccione comunica il primo volto nuovo del roster 2026-27. Elena Missiroli è un prezioso rinforzo in banda in vista della prossima stagione sportiva. Classe 2003, di Ravenna, approda a Riccione dopo diverse esperienze nella categoria nazionale, le più recenti: 2025/26 Fenix Energia Faenza (B2), 2024/25 Olimpia Teodora Ravenna (B1), 2022/24 2022/23 Clai Imola (B1) Il roster fin qui presentato: Lucia Mercolini (palleggiatrice, conferma), Sofia Spadoni (centrale, conferma), Elena Missiroli (schiacciatrice, nuova). Allenatore: Giuliano Marasca (nuovo), Vice All.: Davide Mussoni (nuovo).