Volley B1 donne, Lasersoft: ecco la schiacciatrice Elisa Graziani

La Lasersoft Riccione Volley mette a segno un nuovo importante innesto in vista del prossimo campionato di B1. A vestire la maglia biancazzurra sarà Elisa Graziani, schiacciatrice classe 2004, originaria di Lanciano, pronta a portare qualità, entusiasmo e nuove energie al gruppo guidato dallo staff tecnico riccionese. Nonostante la giovane età, Graziani vanta già un percorso significativo nei campionati nazionali. Nel suo percorso ha infatti indossato le maglie di Lardini Filottrano, Battistelli Pesaro, Altino Volley e Argentario Trentino Volley, affrontando contesti competitivi che ne hanno favorito la crescita tecnica e personale.

Giocatrice dotata di buone qualità in attacco e ricezione, Elisa arriva a Riccione con grande motivazione e con la voglia di continuare il proprio percorso di crescita, mettendo il suo talento al servizio della squadra. Il roster fin qui presentato: Lucia Mercolini (palleggiatrice, conferma), Sofia Spadoni (centrale, conferma), Elena Missiroli (schiacciatrice, nuova), Arianna Meliffi (libero, nuova), Elisa Graziani (schiacciatrice, nuova). Allenatore: Giuliano Marasca (nuovo), Vice: Davide Mussoni (nuovo).