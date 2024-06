Volley B1 donne, la Libertas Forlì riparte da Biagio Marone in panchina

Archiviata con un ottimo quinto posto la stagione agonistica 2023-2024, inizia a prendere forma la Libertas Volley Forlì in vista del prossimo campionato di B1. Si parte dalla conferma di coach Biagio Marone e di tutto il suo staff dopo gli ottimi risultati del primo mandato. Con Marone resta anche l’assistente Fabrizio Lini. Per quel che riguarda la squadra, si riparte da capitan Gregori e dalle conferme delle giovani forlivesi Letizia Bellavista e Martina Simoncelli. Salutano la compagine forlivese la palleggiatrice Alice Bernardeschi e la schiacciatrice Erika Giacomel. Due atlete che si sono distinte per professionalità e rendimento nella stagione conclusa, a cui va il più sentito ringraziamento da parte della società per l’impegno profuso oltre che il più grande in bocca al lupo per il loro futuro. Salutano anche la palleggiatrice Linda Sgarzi, dopo tre stagioni, e il libero Giorgia Cavalli dopo una stagione in maglia Libertas. Anche a loro è andato un sentito ringraziamento da parte della Libertas Volley.