Volley B1 donne, la Lasersoft Riccione conferma Valentina Gugnali

La Lasersoft Riccione annuncia la conferma di Valentina Gugnali, centrale riccionese vogliosa di far parte della nuova squadra, dopo l’infortunio che l’ha costretta ad interrompere anzitempo la fine dello scorso campionato. La ripresa dell’attività permetterà a Valentina di poter gradualmente tornare al totale recupero fisico che le consentirà di poter dare così il suo contributo alla squadra per la prossima stagione. Nel frattempo continua la preparazione delle riccionesi in vista del debutto in campionato. Nella serata di ieri primo test amichevole per le ragazze di coach Piraccini, contro l’ambiziosa formazione di B2 della Battistelli Pesaro. Al di là del risultato che ha visto prevalere le riccionesi (4-0), ottime indicazioni per lo staff tecnico biancazzurro che ha avuto modo di ruotare tutte le proprie giocatrici a disposizione. Il prossimo test è in programma venerdì 20 settembre alla palestra Fontanelle di Riccione, con ingresso libero, contro il Volley Club Cesena, di pari categoria e tra le favorite del C di B1 Nazionale. Per l’occasione coach Michele Piraccini riavrà a disposizione Valeria Tallevi che ha concluso da poco gli impegni estivi con il beach volley nel campionato italiano 2x2 e che si unirà al gruppo all’inizio della prossima settimana.