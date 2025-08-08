Volley B1 donne, la Lasersoft Riccione conferma la schiacciatrice Sara Bologna

Quinta conferma nel roster 2025-26 a disposizione di coach Piraccini. Verso la nuova stagione in B1 femminile, la Lasersoft Riccione vedrà nuovamente tra le protagoniste la schiacciatrice Sara Bologna. La laterale riminese vestirà la divisa riccionese per la terza stagione in fila, mettendo nel mirino nuove soddisfazioni da aggiungere al trionfo del 2023-2024, con la promozione in B1, e al recente secondo posto da neopromossa con l’accesso ai playoff nella passata stagione. La grinta e la personalità, sfoderate spesso nelle fasi più delicate delle partite rendono Bologna una preziosa giocatrice di equilibrio nello scacchiere a disposizione dello staff biancoblu.