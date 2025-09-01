Volley B1 donne, la Lasersoft Riccione completa il roster con Sara Muscarà

La Lasersoft Riccione completa definitivamente il roster per la stagione 2025/26 con una “promozione interna” inserendo in squadra Sara Muscarà, libero classe 2008 cresciuta nel progetto Unica Volley, settore giovanile di riferimento della formazione riccionese. Sara ha mosso i primi passi nella pallavolo con la società di casa della Consolini Volley San Giovanni in Marignano, prima di maturare in Unica Volley, realtà che unisce i settori giovanili di Riccione e Consolini, dove ha percorso la trafila delle under fino alla serie D. Quest’anno l’occasione di misurarsi in una categoria Nazionale con l’obiettivo principale di sfruttare al massimo questa enorme possibilità per crescere e maturare sotto ogni punto di vista fuori e dentro dal campo. Si chiude così a quota 14 la rosa di atlete a disposizione di coach Piraccini per la nuova avventura nel campionato di B1.

Palleggiatori: Montesi e Mercolini. Centrali: Spadoni, Calvelli e Carciani. Liberi: Marchi, Calzolari e Muscarà. Schiacciatrici: Bologna, Castellucci, Camerini e Ricci. Opposti: Tallevi e Merli.

Coach Michele Piraccini ha ripreso il lavoro in palestra mercoledì 28 agosto. La preparazione fisica è entrata nel vivo con sessioni di pesi programmate il lunedì e il giovedì, mentre gli allenamenti tecnici si svolgono nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. Le prime amichevoli in programma a partire da metà settembre.