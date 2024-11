Volley B1 donne, l’Olimpia Teodora riabbraccia Elena Missiroli

Bella novità in casa Olimpia Teodora, che festeggia il ritorno di Elena Missiroli, importante rinforzo in posto 4. Classe 2003, ravennate doc, cresciuta in Olimpia dal minivolley fino ad essere protagonista in B2 della bella cavalcata terminata con i playoff promozione nel 2021-2022.

Due anni ad Imola in B1 culminati con la storica promozione in A2 del club santernino, dopo aver iniziato la stagione a Cesena, torna a casa per essere di nuovo una colonna della nostra squadra. La nuova leonessa sarà già a disposizione di coach Rizzi per il match di sabato 23 novembre (inizio ore 17), quando la squadra giallorossa ospiterà al PalaCosta Clementina Volley.