Volley B1 donne, l’Olimpia Teodora Ravenna lancia la campagna abbonamenti

Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione per l’Olimpia Teodora, con la squadra che si radunerà lunedì 25 agosto. Il campionato inizierà con il derby a Forlì sabato 11 ottobre, mentre l’esordio casalingo è in programma per il sabato successivo, 18 ottobre, contro Anderlini Modena.

Anche quest’anno le gare casalinghe delle Leonesse si giocheranno di sabato, alle ore 17, al PalaCosta, con biglietti a 5€ (ingresso gratuito per under 12 e tesserati Olimpia Teodora). La società lancia quindi la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: la tessera che garantisce l’ingresso a tutte e 13 le partite casalinghe è disponibile a 50 euro. Per prenotarla e sostenere il progetto Olimpia Teodora, o anche richiedere informazioni, contattare la società all’indirizzo e-mail info@olimpiateodora.it (o segreteria@olimpiateodora.it). Ritiro delle tessere presso la sede in viale Berlinguer 54, gli orari verranno comunicati in seguito.