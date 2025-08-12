Volley B1 donne, l’Olimpia Teodora Ravenna lancia la campagna abbonamenti

  • 12 agosto 2025
Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione per l’Olimpia Teodora, con la squadra che si radunerà lunedì 25 agosto. Il campionato inizierà con il derby a Forlì sabato 11 ottobre, mentre l’esordio casalingo è in programma per il sabato successivo, 18 ottobre, contro Anderlini Modena.

Anche quest’anno le gare casalinghe delle Leonesse si giocheranno di sabato, alle ore 17, al PalaCosta, con biglietti a 5€ (ingresso gratuito per under 12 e tesserati Olimpia Teodora). La società lancia quindi la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: la tessera che garantisce l’ingresso a tutte e 13 le partite casalinghe è disponibile a 50 euro. Per prenotarla e sostenere il progetto Olimpia Teodora, o anche richiedere informazioni, contattare la società all’indirizzo e-mail info@olimpiateodora.it (o segreteria@olimpiateodora.it). Ritiro delle tessere presso la sede in viale Berlinguer 54, gli orari verranno comunicati in seguito.

