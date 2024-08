Volley B1 donne, l’alzatrice Giulia Chistè torna alla Lasersoft Riccione

A completare il reparto delle alzatrici della Lasersoft Riccione sarà il ritorno della palleggiatrice Giulia Chistè, classe 2004, che ha vestito la maglia biancoblu per tre stagioni di fila, dal 2020 in serie C fino alla stagione 2022/23 nel primo anno in Serie B2 della società riccionese. Si delinea sempre di più il roster 2024-25, con Chistè che si aggiunge ai nomi già svelati di Saguatti, Tallevi, Bologna, Montesi, Calzolari e Calvelli. Inizio preparazione della Serie B1 Lasersoft Riccione in programma giovedì 22 agosto, quando le riccionesi si raduneranno al Pala Nicoletti agli ordini di coach Piraccini.