Volley B1 donne, il presidente Morganti: “Volley Club Cesena, una realtà in grande crescita”

È ufficialmente terminata la stagione del Volley Club. Una doppia sconfitta contro Marsala nel primo turno dei play-off ha chiuso il campionato delle bianconere che nel corso del loro cammino, hanno attraversato e superato momenti difficili con grinta e compattezza. Ed è proprio da questo finale che l’Angelini guarda avanti, come spiega il presidente Maurizio Morganti: «In estate avevamo fatto degli investimenti mirati per costruire un gruppo competitivo, come l’arrivo del centrale Laura Melandri dalla A1. L’obiettivo era quello di rafforzare l’ossatura della squadra e centrare i play-off. L’inizio è stato perfetto, con cinque vittorie consecutive. Poi, però, sono arrivati gli imprevisti: l’infortunio a novembre di capitan Benazzi; le partenze della stessa Melandri e di Elena Missiroli. A gennaio eravamo in piena crisi ma le ragazze sono state bravissime a reagire e i play-off sono arrivati».

I numeri raccontano un campionato fatto di concretezza e tenacia: terzo posto conquistato con 53 punti, 17 vittorie in 26 partite, 2330 punti realizzati (secondo miglior attacco del campionato, a soli tre punti dall’Olimpia Teodora). Il sogno promozione è sfumato solo contro Marsala: «Abbiamo conquistato i play-off, all’ultima giornata, dopo una sfida infinita per il terzo posto contro Vicenza. La squadra è arrivata stanca, con una rosa ridotta a causa di alcune defezioni. In questo contesto è emerso il talento della classe 2008 Amelia Pasini, che ha realizzato 44 punti complessivi nelle due sfide contro Marsala, sostituendo alla grande l’infortunata Benazzi».

Ora guardando avanti, c’è tanto a cui pensare: «Lucchi è stato straordinario nel tenere unito il gruppo anche nei momenti più delicati. Con noi ha un contratto triennale, ce lo teniamo stretto. Per la prossima stagione cercheremo di allestire un roster all’altezza delle aspettative. Il nostro movimento è sempre in crescita e merita palcoscenici importanti - spiega il presidente - Finalmente torneremo, poi, a giocare al Carisport: vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi».

Sui social è arrivato anche il messaggio di capitan Giada Benazzi, pronta per ripartire con la nuova stagione: «Darò tutta me stessa per tornare in campo prima possibile. L’obiettivo non cambia, portare Cesena dove merita: in serie A. Con determinazione e sacrificio ce la faremo».

