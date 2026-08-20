Volley B1 donne, Forlì e Life365.eu avanti inseme

Prosegue con reciproca soddisfazione la collaborazione tra la Libertas Volley Forlì e la Life365.eu: la società sportiva forlivese è infatti lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione per la terza stagione consecutiva, consolidando un legame basato sulla condivisione di valori territoriali, passione sportiva e visione del futuro. “Siamo davvero felici e orgogliosi di poter contare ancora una volta sul sostegno di Life365.eu - commenta la dirigenza - avere al nostro fianco un partner così importante e radicato nel territorio forlivese per il terzo anno è la conferma della bontà del lavoro svolto finora. Questa continuità ci dà enorme fiducia e respiro in vista di una nuova stagione agonistica che si preannuncia quanto mai difficile, soprattutto sul piano economico ed organizzativo”.