Volley B1 donne, ecco la nuova Angelini. Il presidente Morganti: “Un movimento con oltre 1.150 tesserati”

È stata presentata oggi, nella cornice di Cesena in Wellness in Piazza Almerici a Cesena, la formazione di B1 femminile del Volley Club Cesena, targata Gruppo Angelini, storico main sponsor della prima squadra.

Ad aprire la presentazione è stato il presidente del Volley Club Cesena Maurizio Morganti, che ha sottolineato come la formazione di B1 rappresenti il vertice di un movimento molto più ampio: «La nostra B1 non rappresenta soltanto la prima squadra, ma tutto il movimento del Volley Club Cesena che oggi conta oltre 1.150 tesserati, più di 60 squadre e tantissimi ragazzi e ragazze che ogni giorno frequentano le nostre palestre. È il punto più alto di un percorso che parte dal settore giovanile e che vogliamo continui ad offrire alle nostre atlete la possibilità di crescere e arrivare a giocare a livelli importanti».

A fianco del presidente era presente Mattia Angelini, direttore generale del Gruppo Angelini. Da dieci stagioni Gruppo Angelini è main sponsor della prima squadra del club, in un rapporto ormai consolidato che ha accompagnato nel tempo lo sviluppo del progetto sportivo e che si fonda su una forte condivisione di principi e valori. Angelini ha rimarcato il piacere del Gruppo di continuare a sostenere il Volley Club Cesena, evidenziando come l’azienda si riconosca da sempre nei valori etici e concreti portati avanti dall’Associazione. Tra questi, in particolare, la volontà di puntare sui giovani e di costruire un percorso concreto di crescita all’interno della società, un principio che trova una delle espressioni più significative proprio nella formazione di B1, composta da numerose giovani atlete, diverse delle quali provenienti direttamente dal vivaio.