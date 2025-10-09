Volley B1 donne, Cesena, Ravenna, Forlì e Riccione: parte l’avventura in un girone B di altissimo livello

Volley
La formazione dell’Olimpia Teodora Ravenna
Riparte il campionato di Serie B1 femminile e la Romagna si presenta ai nastri di partenza con quattro squadre pronte a recitare ruoli importanti. Nel girone B saranno infatti protagoniste Angelini Cesena, Life365 Forlì, Olimpia Teodora Ravenna e Lasersoft Riccione, quattro realtà differenti per storia, ambizioni e composizione, ma accomunate dalla voglia di consolidare la propria presenza in una categoria che si conferma tra le più competitive dell’intero panorama nazionale.

L’Angelini Cesena, terza lo scorso anno nel girone C, si ripresenta con un organico profondo e ambizioso, affidato ancora una volta alle mani esperte di Cristiano Lucchi. Il tecnico bianconero ha mantenuto l’ossatura della squadra, rinforzandola con innesti mirati per alzare ulteriormente il livello tecnico e fisico. In regia ci sarà Arianna Signorini, affiancata dall’esperienza e dalla potenza offensiva di Giada Benazzi, mentre in banda spiccano le novità Francesca Parise, arrivata da Ripalta Cremasca, e la giovane Isabel Menini da Garlasco. Al centro ci sono solidità e centimetri, mentre il reparto arretrato può contare su una specialista come Giorgia Gregori, ex Forlì. L’obiettivo è chiaro: restare stabilmente tra le prime quattro e puntare ai playoff.

Proprio Forlì proverà a risalire la china dopo una stagione complicata chiusa con un’amara retrocessione. La Life365 di Nello Caliendo ha cambiato tanto, a cominciare dalla diagonale, ora composta dall’alzatrice Giulia Picchi e dall’opposta Rita Arcangeli. In banda si alterneranno atlete di esperienza come Francesca Folli e nuove promesse come Alessia Turini, mentre al centro gli innesti di Anna Casotti e Lucrezia Perletti portano fisicità e presenza a muro. Il libero Nui Calisesi, prodotto del vivaio cesenate, sarà una certezza nella seconda linea. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, una salvezza serena, valorizzando la crescita del gruppo.

L’Olimpia Teodora Ravenna, dopo il sesto posto della scorsa stagione, riparte con Federico Rizzi in panchina e un’identità rinnovata. La diagonale Poggi–Casini unisce freschezza e personalità, mentre in banda sono arrivati innesti di spessore come Greta Monaco e Beatrice Ratti. Al centro, la conferma di Sara Marchesano e l’arrivo di Fabbri danno consistenza a un reparto che ha dimostrato solidità in fase di muro-difesa. Ravenna si candida a un ruolo da outsider di lusso, capace di infastidire le grandi e di restare stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Chi sogna in grande è invece la Lasersoft Riccione, vera rivelazione dello scorso anno con il secondo posto nel girone C. La squadra di Michele Piraccini ha cambiato volto ma non mentalità: giovani di talento, ritmo alto e grande entusiasmo. In regia ci sarà Lucia Mercolini, reduce da un’ottima stagione a Pesaro, mentre in attacco la coppia Valeria Tallevi – Ludovica Merli promette punti e continuità. In banda spiccano Sara Bologna e Ginevra Camerini, due atlete in grado di garantire equilibrio e varietà offensiva.

Il campionato si annuncia di altissimo livello, con formazioni come Ripalta Cremasca, Ostiano e VTB Bologna che potrebbero recitare il ruolo di favorite per la promozione. Alle loro spalle si muove un gruppo di outsider composto proprio da Cesena e Riccione, pronte a inserirsi nella lotta per i playoff, mentre Ravenna e Forlì cercheranno di trovare continuità e solidità per restare lontane dalla zona calda e magari recitare ruoli da protagoniste in campionato.

I roster del girone B

RIPALTA CREMASCA

Alzatrici: Francesca Valentini, Benedetta Giordano

Opposte: Martina Martinelli, Ottavia Boffi

Schiacciatrici: Eugenia Ottino, Anna Bassi, Emma Galbero, Matilde Boffelli

Centrali: Alessandra Feroldi, Elena Gabrieli, Stefania Russo

Liberi: Alice Labadini, Lavinia Rossetti

All.: Vittorio Verderio

MONTESPERTOLI

Alzatrici: Lucrezia Brogi, Giulia Para

Opposte: Matilde Giubbolini

Schiacciatrici: Giulia Bertelli, Benedetta Mazzinghi, Noemi Fatone, Adele Scardigli, Linda Maionchi

Centrali: Diletta Galli, Emma Testi, Aurora Mauro, Chiara Ceccarelli

Liberi: Erika Eifelli, Anna Castellani

All.: Ivan Contrario

OSTIANO

Alzatrici: Elena Bottarelli, Gaia Zorzetto, Martina Casarotti

Opposta: Sofia Tosi

Schiacciatrici: Camilla Frosi, Alessandra Vidi, Federica Comotti, Giulia Miglioli, Giorgia Sbaraini

Centrali: Elisa D’Este, Livia Tresoldi, Marta Ghisolfi

Libero: Patrizia Zampedri

All.: Valeria Magri

BOLOGNA

Alzatrici: Irene Carnevali, Federica Saccani

Opposta: Sofia Taiani

Schiacciatrici: Francesca De Paoli, Arianna Giorgi, Camilla Bongiovanni, Greta Pinali

Centrali: Maria Sawa, Rebeka Fučka, Camilla Neriotti, Alessia Govoni

Libero: Giorgia Cavalli, Anita Minelli

All.. Fabio Ghiselli

FOS CVR REGGIO EMILIA

Alzatrici: Anita Rossi, Beatrice Balconati

Opposte: Arianna Benedetti

Schiacciatrici: Marta Migliore, Rebecca Spagnuolo, Martina Brunfranco, Benedetta Ferrari

Centrali: Giulia Odorici, Zoe Moiran, Giorgia Maggiali, Ilaria Boni

Liberi: Caterina Ronzoni, Veronica Cioni

All.: Andrea Ghibaudi

VALDARNO

Alzatrici: Federica Braida, Viola Davoli

Opposte: Clarissa Covino, Maddalena Citterio

Schiacciatrici: Vera Bondarenko, Sara Fontemaggi, Arianna Pagot, Vanessa Cherici

Centrali: Mia Brutti, Gaia Biondi, Aurora Poli

Liberi: Silvia Fiori, Irene Caruana

All.: Mauro Chiappafreddo

ANGELINI CESENA

Alzatrici: Arianna Signorini (Longiano D), Giulia Galletti (Forlì)

Opposte: Amelia Pasini, Giada Benazzi

Schiacciatrici: Francesca Parise (Ripalta Cremasca), Sofia Cangini (Pesaro), Ilaria Casalini, Isabel Menini (Garlasco)

Centrali: Monica Oke, Lucia Guardigli, Irene Caniato

Liberi: Giorgia Gregori (Forlì), Camilla Ioli

All.: Cristiano Lucchi

CAMPAGNOLA EMILIA

Alzatrici: Mariaelena Aluigi, Gabriella Guastella

Opposte: Chiara Muzi, Mame Diarra Ndiaye

Schiacciatrici: Irene Mescoli, Sofia Carol Giannelli, Alma Frangipane

Centrali: Sofia Migliorini, Sara Secciani, Dajana Gruda

Liberi: Amelia Bici, Maddalena Bonato

All.: Davide Baraldi

LIFE365.EU FORLÌ

Alzatrici: Giulia Picchi (Santa Teresa di Riva), Sofia Casali (Cesena)

Opposte: Rita Arcangeli (Rubiera), Angelica D’Aurea

Schiacciatrici: Carlotta Montini (giov.), Lara Salvestrini (Santa Teresa di Riva), Francesca Folli, Alessia Turini (Cecina), Martina Simoncelli (giov.)

Centrali: Anna Casotti (Sassuolo), Lucrezia Perletti (Casalmaggiore), Gioia Calcinari (Vallefoglia)

Liberi: Nui Calisesi (Cesena), Matilda Marello (Bergamo)

All.: Nello Caliendo

OLIMPIA TEODORA RAVENNA

Alzatrici: Chiara Poggi, Alice Piani (giov.)

Opposta: Ilaria Casini

Schiacciatrici: Greta Monaco (Rubiera), Beatrice Ratti (Forlì C), Chiara Boninsegna (Vicenza), Vittoria Balducci

Centrali: Sara Marchesano, Ada Fabbri, Erika Bendoni

Libero: Ludovica Franzoso

All.: Federico Rizzi

ANDERLINI MODENA

Alzatrici: Erika Jakic, Francesca Gollini

Opposte: Rebecca Rademacher, Grace Fino

Schiacciatrici: Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba, Melissa Mazzieri, Sofia Rinieri, Giorgia Penati, Emilie Viviani

Centrali: Alice Guerra, Anna Nidia Sartori, Sharlyn Kembo, Noemi Bianco

Libero: Stella Cornelli

All.. Roberta Maioli

LASERSOFT RICCIONE

Alzatrici: Lucia Mercolini (Pesaro), Michela Montesi

Opposte: Valeria Tallevi, Ludovica Merli (San Giovanni in Marignano)

Schiacciatrici: Sara Bologna, Ginevra Camerini (Costa Volpino), Alessia Castellucci (Jesi), Alessia Ricci (Bellaria)

Centrali: Sofia Spadoni, Sofia Carciani (Vallefoglia B2), Matilde Calvelli

Liberi: Federica Calzolari, Nicole Marchi (Cesena), Sara Muscarà (Unica San Giovanni in Marignano D)

All.: Michele Piraccini

SAN GIORGIO

Alzatrici: Francesca Caviati, Francesca Bresciani

Opposte: Chiara Sesenna, Chiara Tonini

Schiacciatrici: Chiara They, Sofia Cornelli, Sara Bassi, Giulia Gilioli, Virginia Lunardini

Centrali: Esther Pratissoli, Chiara Cossali, Melissa Martinelli

Liberi: Greta Galelli, Laura Galelli

All.: Matteo Capra

SCANDICCI

Alzatrici: Alice Bernardeschi, Elena Masoni, Valeria Mercante

Opposta: Valentina Omonoyan

Schiacciatrici: Viola Scagnetto, Alice Cacciatore, Teresa Stoppioni, Arianna Buchynska, Perla Massaglia

Centrali: Ilaria Menon, Chiara Arcangeli, Gaia Grimaldi, Giulia Savioli

Liberi: Sara Grossi, Alessia Mencarelli

All.: Giancarlo Chirichella

