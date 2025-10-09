Volley B1 donne, Cesena, Ravenna, Forlì e Riccione: parte l’avventura in un girone B di altissimo livello

Riparte il campionato di Serie B1 femminile e la Romagna si presenta ai nastri di partenza con quattro squadre pronte a recitare ruoli importanti. Nel girone B saranno infatti protagoniste Angelini Cesena, Life365 Forlì, Olimpia Teodora Ravenna e Lasersoft Riccione, quattro realtà differenti per storia, ambizioni e composizione, ma accomunate dalla voglia di consolidare la propria presenza in una categoria che si conferma tra le più competitive dell’intero panorama nazionale.

L’Angelini Cesena, terza lo scorso anno nel girone C, si ripresenta con un organico profondo e ambizioso, affidato ancora una volta alle mani esperte di Cristiano Lucchi. Il tecnico bianconero ha mantenuto l’ossatura della squadra, rinforzandola con innesti mirati per alzare ulteriormente il livello tecnico e fisico. In regia ci sarà Arianna Signorini, affiancata dall’esperienza e dalla potenza offensiva di Giada Benazzi, mentre in banda spiccano le novità Francesca Parise, arrivata da Ripalta Cremasca, e la giovane Isabel Menini da Garlasco. Al centro ci sono solidità e centimetri, mentre il reparto arretrato può contare su una specialista come Giorgia Gregori, ex Forlì. L’obiettivo è chiaro: restare stabilmente tra le prime quattro e puntare ai playoff.

Proprio Forlì proverà a risalire la china dopo una stagione complicata chiusa con un’amara retrocessione. La Life365 di Nello Caliendo ha cambiato tanto, a cominciare dalla diagonale, ora composta dall’alzatrice Giulia Picchi e dall’opposta Rita Arcangeli. In banda si alterneranno atlete di esperienza come Francesca Folli e nuove promesse come Alessia Turini, mentre al centro gli innesti di Anna Casotti e Lucrezia Perletti portano fisicità e presenza a muro. Il libero Nui Calisesi, prodotto del vivaio cesenate, sarà una certezza nella seconda linea. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, una salvezza serena, valorizzando la crescita del gruppo.

L’Olimpia Teodora Ravenna, dopo il sesto posto della scorsa stagione, riparte con Federico Rizzi in panchina e un’identità rinnovata. La diagonale Poggi–Casini unisce freschezza e personalità, mentre in banda sono arrivati innesti di spessore come Greta Monaco e Beatrice Ratti. Al centro, la conferma di Sara Marchesano e l’arrivo di Fabbri danno consistenza a un reparto che ha dimostrato solidità in fase di muro-difesa. Ravenna si candida a un ruolo da outsider di lusso, capace di infastidire le grandi e di restare stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Chi sogna in grande è invece la Lasersoft Riccione, vera rivelazione dello scorso anno con il secondo posto nel girone C. La squadra di Michele Piraccini ha cambiato volto ma non mentalità: giovani di talento, ritmo alto e grande entusiasmo. In regia ci sarà Lucia Mercolini, reduce da un’ottima stagione a Pesaro, mentre in attacco la coppia Valeria Tallevi – Ludovica Merli promette punti e continuità. In banda spiccano Sara Bologna e Ginevra Camerini, due atlete in grado di garantire equilibrio e varietà offensiva.

Il campionato si annuncia di altissimo livello, con formazioni come Ripalta Cremasca, Ostiano e VTB Bologna che potrebbero recitare il ruolo di favorite per la promozione. Alle loro spalle si muove un gruppo di outsider composto proprio da Cesena e Riccione, pronte a inserirsi nella lotta per i playoff, mentre Ravenna e Forlì cercheranno di trovare continuità e solidità per restare lontane dalla zona calda e magari recitare ruoli da protagoniste in campionato.