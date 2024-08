Volley B1 donne, Cesena avanti con Vecchi e Conficoni

Le alzate di Emma Conficoni e le schiacciate di Valentina Vecchi saranno al servizio dell’Elettromeccanica Angelini Cesena anche nel prossimo campionato di serie B1.

Conficoni, palleggiatrice classe 2006, cresciuta nel vivaio bianconero, ha vissuto l’anno scorso come il suo primo anno da titolare e, lavorando a testa bassa, ha macinato vittorie e raggiunto i play off; Vecchi, schiacciatrice classe 2005 di Bagnacavallo, è arrivata alla corte di coach Lucchi l’anno scorso, dopo le esperienze a Bergamo e a Ravenna, e si è subito distinta per il suo braccio potente e il suo servizio efficace.

«Durante la scorsa stagione – prende la parola Conficoni – ho mantenuto un profilo basso, ho realizzato quasi alla fine cosa stava succedendo... È stato un anno impegnativo, mi sento cresciuta tanto, anche grazie alle mie compagne. La Società mi sostiene tantissimo, continuare a giocare a Cesena vuol dire proseguire questo mio percorso in un ambiente a me molto caro, maturare un altro po’ e accumulare esperienza».

Dello stesso parere Vecchi: «La scorsa stagione è stata per me una delle migliori; mi sono trovata in una famiglia e ho visto tanti miglioramenti nel mio gioco. Ho deciso di rimanere qui che è dove sto bene, con Lucchi che cura con interesse il mio progetto: personalmente, devo crescere ancora tanto e so che dovrò sempre lottare per il posto ma sono pronta».