Volley B1 donne, Castellucci al servizio della Lasersoft

Novità nel reparto schiacciatrici per la Lasersoft Riccione: arriva Alessia Castellucci, schiacciatrice fermana classe ‘96. Esperienza, carattere e nuova linfa in 180 cm, nella scorsa stagione ha militato nella squadra marchigiana di Jesi, sfidando Riccione nella terza serie nazionale “rosa”. Affidabile ed esplosiva, Castellucci annovera diverse soluzioni nel repertorio offensivo, giocatrice abituata alla categoria, porta a Riccione le sue qualità e i suoi standard di lavoro in gruppi competitivi. Per Alessia sarà la prima esperienza in Romagna, dopo aver girato diversi club tra Marche, Lazio e Umbria.