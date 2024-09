Volley B1 donne, Angelini Cesena pronta al via: tra qualche settimana tornerà al Carisport VIDEO

Presente all’evento anche il vice sindaco di Cesena, Christian Castorri: “Dopo l’alluvione stiamo facendo il possibile per rendere agibile il Carisport. Abbiamo investito oltre un milione di euro, siamo a buon punto e contiamo nelle prossime settimane di metterlo disposizione del volley e dell’intero mondo sportivo cittadino”.

Sono tante le ambizioni del Volley Club Cesena che questa mattina al Club Ippodromo, ha ufficialmente presentato l’organico che affronterà il prossimo campionato di B1. La prima partita delle ragazze di Cristiano Lucchi sarà in Veneto, contro le Eagles Vergati, il 13 ottobre.

Il tecnico Cristiano Lucchi inquadra la stagione: “Abbiamo le qualità per fare un buon campionato. Veniamo da una bellissima annata, è normale ragionare, prendendo in considerazione lo stesso obiettivo. Non dobbiamo avere fretta o ansia; la squadra è giovane, dobbiamo crescere”.