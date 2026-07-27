Volley B1 donne, Angelini Cesena: Peretti è il primo colpo

Arriva da Macerata la nuova palleggiatrice del Gruppo Angelini Volley Club Cesena: il primo colpo di mercato della stagione 2026/27 porta il nome di Ilenia Peretti, classe 1997, atleta con un importante bagaglio di esperienza maturato anche nei campionati di serie A. Peretti inizia a giocare nella HR Macerata, a soli sei anni: percorre lì tutta la trafila del settore giovanile, disputando anche i campionati di serie D, C e B2, collezionando soddisfazioni e promozioni che segnano la crescita del club. Uscita dalle squadre Under, viene schierata in B1 e nel 2019 arriva anche la storica promozione in serie A2. Sempre con la maglia di Macerata vive alcune delle pagine più importanti della storia della società: nel 2021 alza la Coppa Italia di serie A2 e, al terzo anno in quella categoria, nella stagione 2021/22, festeggia la vittoria nei play-off promozione, che vale l’approdo nel massimo campionato, in serie A1. I tre anni seguenti, fino al 2024/25, Peretti è a Jesi in B1; l’anno scorso affronta la prima sua esperienza fuori regione con la divisa del Giorgione Pallavolo agli ordini di coach Marco Bracci, conquistando con settimane di anticipo la promozione in serie A3. «Cesena è una realtà che conosco bene – commenta Peretti – e che ho incontrato già un’infinità di volte: ho sempre sperato in questa occasione e quando quest’estate finalmente è arrivata la chiamata, ci ho messo pochissimo tempo a decidere. Ho accettato con entusiasmo perché credo nel progetto e nelle persone che ne fanno parte, conosco Lucchi e so che lavoreremo con serietà. Sono molto contenta di essere qui e sono convinta che la squadra allestita abbia tutte le carte in regola per far bene».

Peretti porta a Cesena i suoi 180 cm, qualità tecniche, personalità e tanta esperienza, anche nella gestione del gioco, nei momenti decisivi: «Sono una giocatrice a cui piace fare squadra, metto il gruppo sempre al primo posto, per tanti anni sono stata il capitano proprio per la mia indole da trascinatrice. Agonisticamente parlando, mi piace giocare per puntare in alto, ma non dico di più. Porto in bianconero grinta e tenacia: il resto si vedrà in campo, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere il pubblico bianconero».

Nel frattempo, la Federazione Italiana Pallavolo ha diramato i gironi e Gruppo Angelini – Vcc Cesena è stata inserita nel girone D insieme a: Libertas Volley Forlì (Forlì-Cesena), Riccione (Rimini), Jesi (Ancona), VolleyRò Casal de Pazzi (RM), ICS Volley Santa Lucia (Roma), Roma Volley Club (Roma), Futura Volley Teramo (Teramo), Female Volley Isernia (Isernia), Star Volley Bisceglie (BT), Dream Volley Nardò (Lecce), Volley Valley Catania (Catania), Volley Modica (Ragusa), Orlandina Volley (Messina).