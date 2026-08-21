Volley B1 donne, Angelini Cesena: ecco le giovanissime Brunelli e Gelfi

Volley
  • 21 agosto 2026
Alice Brunelli ed Elisa Gelfi
Alice Brunelli ed Elisa Gelfi

Due giovanissimi innesti per l’Angelini Cesena. Alice Brunelli, palleggiatrice classe 2008, ed Elisa Gelfi, schiacciatrice classe 2009.

Brunelli, 170 cm, inizia a giocare a San Lazzaro, nel bolognese; poi si sposta alla Clai Imola, dove prende parte ai campionati giovanili Under 16/18 e contemporaneamente al campionato di serie D; l’anno scorso è in B2 al Volley Team Bologna, completando così un percorso che l’ha portata a confrontarsi progressivamente con livelli sempre più competitivi. Gelfi, 182 cm, arriva dalla Lombardia; la pallavolo è una tradizione di famiglia, con la mamma allenatrice e la sorella giocatrice, inizia presto a giocare e arriva alla CBL Costa Volpino; gioca in serie D e due anni fa ha anche l’opportunità di allenarsi con la prima squadra di serie A2. Lo scorso anno si sposta alla Millennium Brescia: gioca in Under 18, vincendo il campionato provinciale ma fermandosi poi alle semifinali regionali, e in serie C.

Entrambe arrivano a Cesena con l’entusiasmo tipico della giovane età e una maturità che invece lascia già intravedere la voglia di misurarsi con nuove e più impegnative scommesse.

«La chiamata di Cesena – inizia Brunelli – rappresenta per me un’opportunità gigante. Riesco così a coniugare i miei studi, inizio la facoltà di Ingegneria Biomedica a Cesena, con la pallavolo d’alto livello e non potevo chiedere di meglio». Le fa eco Gelfi: «Anche io sono felicissima di intraprendere quest’avventura, sarà per me sarà un’esperienza enorme, sia sportiva che personale. Sono carica e allo stesso tempo anche tranquilla perché finalmente mi trasferisco in Romagna, zona di cui mi sono innamorata e che conosco relativamente bene, con mia sorella che vive qui da diversi anni: è un passo molto lungo, ma sono davvero pronta a farlo».

Grinta, carattere e competitività non mancano ad entrambe: «Sono pronta a mettermi in gioco – prosegue Gelfi – e a dare il massimo; non vedo l’ora di imparare da tutti, compagne e staff, e spero di poter dare il mio contributo alla squadra e di rendermi utile ogni volta che verrò chiamata in causa». «Mi auguro – chiude Brunelli – di crescere tanto, sia tecnicamente sia dal punto di vista personale, che si instauri un bel clima all’interno del gruppo squadra e che questo si possa tradurre anche nei risultati sul campo».

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