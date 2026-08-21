Volley B1 donne, Angelini Cesena: ecco le giovanissime Brunelli e Gelfi

Due giovanissimi innesti per l’Angelini Cesena. Alice Brunelli, palleggiatrice classe 2008, ed Elisa Gelfi, schiacciatrice classe 2009.

Brunelli, 170 cm, inizia a giocare a San Lazzaro, nel bolognese; poi si sposta alla Clai Imola, dove prende parte ai campionati giovanili Under 16/18 e contemporaneamente al campionato di serie D; l’anno scorso è in B2 al Volley Team Bologna, completando così un percorso che l’ha portata a confrontarsi progressivamente con livelli sempre più competitivi. Gelfi, 182 cm, arriva dalla Lombardia; la pallavolo è una tradizione di famiglia, con la mamma allenatrice e la sorella giocatrice, inizia presto a giocare e arriva alla CBL Costa Volpino; gioca in serie D e due anni fa ha anche l’opportunità di allenarsi con la prima squadra di serie A2. Lo scorso anno si sposta alla Millennium Brescia: gioca in Under 18, vincendo il campionato provinciale ma fermandosi poi alle semifinali regionali, e in serie C.

Entrambe arrivano a Cesena con l’entusiasmo tipico della giovane età e una maturità che invece lascia già intravedere la voglia di misurarsi con nuove e più impegnative scommesse.

«La chiamata di Cesena – inizia Brunelli – rappresenta per me un’opportunità gigante. Riesco così a coniugare i miei studi, inizio la facoltà di Ingegneria Biomedica a Cesena, con la pallavolo d’alto livello e non potevo chiedere di meglio». Le fa eco Gelfi: «Anche io sono felicissima di intraprendere quest’avventura, sarà per me sarà un’esperienza enorme, sia sportiva che personale. Sono carica e allo stesso tempo anche tranquilla perché finalmente mi trasferisco in Romagna, zona di cui mi sono innamorata e che conosco relativamente bene, con mia sorella che vive qui da diversi anni: è un passo molto lungo, ma sono davvero pronta a farlo».

Grinta, carattere e competitività non mancano ad entrambe: «Sono pronta a mettermi in gioco – prosegue Gelfi – e a dare il massimo; non vedo l’ora di imparare da tutti, compagne e staff, e spero di poter dare il mio contributo alla squadra e di rendermi utile ogni volta che verrò chiamata in causa». «Mi auguro – chiude Brunelli – di crescere tanto, sia tecnicamente sia dal punto di vista personale, che si instauri un bel clima all’interno del gruppo squadra e che questo si possa tradurre anche nei risultati sul campo».